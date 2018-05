Ratownicy kontynuują podziemną akcję, służącą odnalezieniu górników, którzy zaginęli po silnym wstrząsie w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Działania prowadzone są w trudnych warunkach. Na porannej konferencji poinformowano, że ratownicy są ok. 30 metrów od zlokalizowanego wcześniej, przygniecionego górnika. "Sytuacja jest bardzo dynamiczna i zmienia się z każdą minutą" - podkreślił wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Tomasz Śledź

Kopalnia Zofiówka / Andrzej Grygiel / PAP

Najnowsze informacje dotyczące postępów w akcji ratowniczej przekazali w niedzielę rano członkowie zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej: prezes Daniel Ozon i jego zastępca Tomasz Śledź. Jak podali, pod ziemią stale pracuje 17 zmieniających się zastępów ratowniczych, a ogółem w akcję zaangażowanych jest ponad 200 osób. Priorytetem dla nas jest dostarczenie jak największej ilości tlenu do obszaru zagrożonego - powiedział prezes Ozon.

W jednym z chodników budowany jest lutniociąg, czyli instalacja doprowadzająca powietrze - w nocy zbudowano ok. 100 m. Zostało nam ok. 30 m do tego pierwszego uwięzionego górnika, którego wczoraj zidentyfikował jeden z zastępów. Sądzimy, że to jest kwestia około półtorej godziny, kiedy dotrzemy do tego górnika - ocenił Ozon.

"Sytuacja zmienia się z każdą minutą"

Z czterema kolejnymi poszukiwanymi górnikami nie nawiązano dotąd kontaktu. Powinni oni znajdować się na 250-metrowym odcinku wyrobiska, który nie został dotąd spenetrowany przez ratowników. Ratownicy widzą prześwity w zawalonym wyrobisku, co daje nadzieję, że dochodzi tam powietrze.

Jak powiedział wiceprezes JSW Tomasz Śledź, "sytuacja jest bardzo dynamiczna i zmienia się z każdą minutą". Na miejscu pracują, obok ratowników z JSW, m.in. specjalistyczne zastępy ratownicze z Centralnej Stacji Ratownictwa w Bytomiu oraz ratownicy z Polskiej Grupy Górniczej.



Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, który na miejscu nadzoruje akcję ratowniczą, powiedział, że od północy działania ratowników koncentrują się na dostarczaniu do wyrobisk powietrza i wyparciu w ten sposób z nich metanu. To też jest jeden z warunków, żeby (...) było też poczucie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o udział ratowników - zaznaczył. Dodał, że bez usunięcia nadmiernych ilości metanu bardzo trudne byłoby wejście w rejon, gdzie znajduje się jeden z górników, którego już wcześniej widzieli ratownicy. Ocenił, że kiedy już uda się to zrobić, otworzy się kolejny etap bardzo trudnej akcji ratowniczej.







Od wczoraj przed kopalnią zbierają się rodziny górników /Józef Polewka /RMF FM

Reporterka RMF FM Anna Kropaczek rozmawiała o poranków z jednym z górników pracujących w kopalni, który przyjechał na poranną zmianę, ale ostatecznie postanowił wrócić do domu.



Rodzina ważniejsza niż pieniądze - tłumaczył. Był wybór, czy zjechać, czy wrócić do domu. Wybrałem rodzinę - dodał. Kilometr ode mnie wczoraj się to wydarzyło. Udało mi się wyjechać, wycofać - podkreślił mężczyzna.

Akcja w trudnych warunkach

Prezes JSW Daniel Ozon przed kopalnią / Andrzej Grygiel / PAP



Akcja prowadzona jest 900 metrów pod ziemią w bardzo trudnych warunkach. Jest tam wysoka temperatura, ratownicy się zmieniają. By mogli pracować dłużej, do wyrobisk dostarczane jest świeże powietrze. Ratownicy usiłują dotrzeć do wyrobisk dwoma droga.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek zapowiedział powołanie komisji, która ma wyjaśnić przyczyny i okoliczności wypadku. Jak podała JSW, "przyczyną tąpnięcia był wstrząs samoistny spowodowany warunkami naturalnymi". Był to najsilniejszy wstrząs w historii kopalni Zofiówka - w skali Richtera jego siłę ocenia się na ponad 3,4 stopnia.





Premier Mateusz Morawiecki na konferencji przed kopalnią / Andrzej Grygiel / PAP