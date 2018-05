Trwa akcja ratunkowa w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu Zdroju. W sobotę tuż przed godziną 11 doszło tam do silnego wstrząsu. Wycofywano pracujących pod ziemią górników, jednak 7 pracowników kopalni nie wyszło na powierzchnię i nie było z nimi kontaktu. Na ich poszukiwanie wyruszyli ratownicy. O 16:35 poinformowano, że udało się dotrzeć do dwóch górników - są poszkodowani. Niestety ratownicy natrafili na rumowisko, co spowolniło ich akcję. Przed godziną 22:00 prezes JSW przekazał dziennikarzom: "Mamy informację, że ratownicy widzą kolejnego górnika". Wciąż czekamy na wieści o pięciu poszukiwanych górnikach. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Trwa akcja ratownicza w kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie / Andrzej Grygiel /PAP

