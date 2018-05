Rząd robi wszystko, by doprowadzić do jak najszybszego odnalezienia pięciu górników, którzy wciąż znajdują się pod ziemią; zaangażowaliśmy wszystkie możliwe środki, wszystkie najlepsze sprzęty, aparaturę poszukiwawczą - oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu w sobotę wieczorem przyjechał do Jastrzębia-Zdroju, gdzie od 11:00 w kopalni Zofiówka trwa akcja ratownicza. Poszukiwanych jest pięciu górników.

Premier Mateusz Morawiecki / Andrzej Grygiel /PAP

