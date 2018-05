Ratownicy pracujący w kopalni Zofiówka dotarli do górnika, który był uwięziony między rurociągami. Mężczyzna jest transportowany do podziemnej bazy. Nie daje oznak życia. "Do momentu, kiedy nie dojedzie do bazy i nie będzie zdiagnozowany przez lekarza, więcej bardziej dokładnych informacji co do jego stanu nie jesteśmy w stanie przedstawić" - powiedział prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon.

REKLAMA