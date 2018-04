Odsłonięcie pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010, odsłonięcia kamienia w miejscu, gdzie stanie pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego, apel pamięci przed Pałacem Prezydenckim, wieczorny marsz pamięci - to niektóre z punktów oficjalnych obchodów 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej w Warszawie.

10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku w katastrofie Tu-154M zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.







Zasłonięty Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej / Adam Guz / PAP

Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r. jest zasłonięty biało-czerwonym płótnem i przepasany taką samą szarfą - informuje reporter RMF FM Mariusz Piekarski. Na szczelnie ogrodzonym Placu Piłsudskiego na razie jest bardzo spokojnie. Służby ochronne sprawdzają to miejsce z psami, dojeżdżają kolejne oddziały policji.















Uroczystości będą trwały do późnego wieczora

Uroczystości państwowe rozpoczną się rano od mszy w intencji ofiar katastrofy, w kościele seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu, w której weźmie udział m.in. premier Mateusz Morawiecki. Po mszy o godz. 8.41 odbędzie się apel pamięci przed Pałacem Prezydenckim również z udziałem premiera.

Przed południem prezydent Andrzej Duda w Świątyni Opatrzności Bożej złoży wieńce na grobach: ostatniego prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, ks. Józefa Jońca, ks. Zdzisława Króla, ks. Andrzeja Kwaśnika, którzy zginęli w katastrofie. O godz. 13.00 prezydent złoży wieńce przed pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej na Powązkach Wojskowych oraz na grobach ofiar katastrofy.

Premier Morawiecki przed godz. 10 odda hołd i złoży znicze na grobach ofiar katastrofy na Cmentarzu Bródnowskim. Później szef rządu uda się do Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie również zapali znicze na grobach ofiar. Przed południem Prezes Rady Ministrów na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach zapali znicze na grobach ofiar katastrofy oraz przed Pomnikiem Ofiar Katastrofy.

Na godz. 15.30 zaplanowano odsłonięcie Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, m.in. premier Morawiecki. Pomnik umiejscowiony jest na obszarze zielonym między pl. Piłsudskiego a ul. Królewską. Pomnik odsłonią rodziny ofiar. W ich imieniu przemówienie wygłosi prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Następnie o godz. 16 przed budynkiem Garnizonu Warszawa, naprzeciwko Placu Piłsudskiego, zostanie odsłonięty kamień w miejscu gdzie ma stanąć pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Podczas uroczystości zaplanowano wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego oraz prezydenta Andrzeja Dudy. Sam pomnik ma zostać odsłonięty jesienią.

Wieczorem zostanie odprawiona msza św. w bazylice Archikatedralnej, w której weźmie także udział Para Prezydencka oraz Mateusz Morawiecki. Po mszy z Placu Zamkowego wyruszy marsz pamięci. O godz. 20.15 przed Pałacem Prezydenckim przemówienie wygłosi Jarosław Kaczyński. Planowany jest także udział szefa rządu. Zakończenie uroczystości rocznicowych zaplanowano na Placu Piłsudskiego o godz. 21.15.

Uroczystości związane z obchodami 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej będą się odbywały cały dzień. Na pl. Piłsudskiego zaplanowano m.in. blok filmowy, modlitwę maryjną Regina Coeli, Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz koncert.

Uroczystości rocznicowe przygotował też stołeczny ratusz. Odbędą się one rano przy kwaterze smoleńskiej na cmentarzu na Wojskowych Powązkach, gdzie znajduje się pomnik wszystkich ofiar oraz 28 mogił osób, które zginęły w katastrofie.

Podczas uroczystości zostaną odczytane nazwiska wszystkich ofiar katastrofy, odmówiona wspólna modlitwa duchownych trzech wyznań oraz złożone będą kwiaty i zapalone znicze przez delegacje państwowe, samorządowe oraz rodziny. O godz. 8.41 w godzinę katastrofy zostanie odegrany utwór "Cisza".

Ograniczenia w ruchu samochodowym, zmiany w komunikacji miejskiej

W związku z rocznicowymi obchodami w Warszawie wiele ulic, placów i parkingów została wygrodzona i całkowicie zamknięta dla ruchu samochodowego, a także pieszego.

Wygrodzone barierkami są m.in. pl. Zamkowy, Krakowskie Przedmieście od pl. Zamkowego do ul. Królewskiej i pl. marszałka Piłsudskiego, ulica gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza, Ossolińskich. Na wymienionych ulicach obowiązuje zakaz zatrzymywania się.



Dodatkowo całkowite zamknięte dla ruchu są ul. Miodowa od ul. Koziej do ul. Krakowskie Przedmieście oraz ul. Krakowskie Przedmieście od ul. Królewskiej do ul. Świętokrzyskiej.



Ponadto przez cały wtorek zakaz zatrzymywania się obowiązuje m.in. na ulicach: Boleść, Brzozowa, Celna, Jezuicka, Kanonia, Dziekania, Bednarska i na skwerze H.C. Hoovera.

Autobusy linii 102, 105, 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518, E-2 kursują objazdami.



Z kolei w środę 11 kwietnia przez cały dzień obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się na parkingach przy ul. gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza(przed budynkiem Dowództwa Garnizony, przed Hotelem Europejskim i wzdłuż pl. marszałka J. Piłsudskiego).



Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu można znaleźć pod adresem www.infoulice.um.warszawa.pl oraz www.facebook.com/infoulice .

