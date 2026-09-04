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Kawa z mlekiem i z czym jeszcze? Dobrze spienione – niekoniecznie lekkie

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 4 września (12:42)

Poranna, czarna - ale pod puchową, mleczna pierzynką. Dobrze spienione kojarzy się z przyjemnością i wyjątkowym smakiem – ale czy to korzystny wybór dla zdrowia? Skład mleka do kawy budzi zastrzeżenia. Na co trzeba zwrócić uwagę?

Kawa z mlekiem i z czym jeszcze? Dobrze spienione – niekoniecznie lekkie
zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock
  • Mleko „dla baristów”, szczególnie w wersji wegańskiej, zawiera wiele dodatków oznaczonych symbolami „E”, takich jak fosforan potasu (E340), które mogą negatywnie wpływać na zdrowie przy regularnym spożyciu.
  • Dodatki te mogą utrudniać przyswajanie ważnych składników mineralnych, takich jak wapń, żelazo, magnez i cynk, co prowadzi do ich niedoborów w organizmie.
  • Dla zdrowia lepiej wybierać mleko o prostym składzie, choć mleko „dla baristów” ma zaletę w postaci wyższej zawartości białka, co wpływa na lepszą jakość kawy.
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Tak zwane „mleko dla baristów” – ma spełniać określone wymagania. Przede wszystkim ma sprawić, że poranne cappuccino – będzie takim, o jakim marzymy. Kojarzy się z lekkością, ale jego skład jest przeciążony. Chodzi tutaj zwłaszcza o wersję wegańską - bogatą we wszystko, co kryje się pod symbolem „E”: sztuczne witaminy, substancje emulgujące, zagęszczające czy regulujące kwasowość.

Jednym z nich jest dodatek do żywności oznaczany jako E340 – ukryty choćby pod nazwą: fosforan potasu. To ten składnik, który może szkodzić nam w słodkich - ciemnych jak kawa - napojach gazowanych.

Jedna nie zaszkodzi

Związki stosowane jako dodatek do żywności, z założenia nie są niebezpieczne dla zdrowia i nadają się do spożycia. Jednak przyjmowane regularnie i w dużych ilościach – mogą odkładać się w organizmie i powodować szkody. Przede wszystkim zmniejszają przyswajanie ważnych składników, takich jak: 

  • wapń,
  • żelazo, 
  • magnez, 
  • cynk. 

 

Oznacza to, że jesteśmy pozbawiani ich rezerw.  

Picie takiego specjalistycznego mleka codziennie – zwłaszcza do kawy, która jest kwasotwórcza – pozbawia organizm niezbędnych pierwiastków.

Przygotowując kawę, warto więc sięgać po produkt o prostym składzie, choć to „dla baristów” ma też zaletę – większą zawartość białka.


Źródło: Twoje Zdrowie
Tagi: KAWA mleko cappucino
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