"W listopadzie zakomunikowałem o przygotowaniu czterech wariantów, które przedstawiłem panu premierowi i pani minister Maląg (Marlena Maląg, minister pracy i polityki społecznej Polski – przypis red.). Reakcją na te rozwiązania była prośba pani minister, żebyśmy - skoro pracujemy nad wdrożeniem konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - proponowali rozwiązania, które są adekwatne, czyli będą obejmować także asystencję dla osób niepełnosprawnych, w tym czasie, kiedy rodzice są np. w pracy. W tej chwili takie prace prowadzimy" – mówił w rozmowie 7 pytań o 7.07 Paweł Wdówik, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Paweł Wdówik będzie gościem RMF FM i RMF24

Jak mówił Wdówik, "na przeszkodzie stoi orzecznictwo". I to, że w systemie definicja opiekuna to nie jest definicja praktyczna, to jest definicja prawna, która wskazuje, jaka jest relacja między osobą niepełnosprawną a członkiem jej rodziny czy opiekunem prawnym w przypadku dzieci, które rodziców nie mają - tłumaczył gość Tomasza Weryńskiego. To oznacza tyle, że każda osoba pozostająca w takiej relacji, która teraz jest na rynku pracy, mogłaby natychmiast wystąpić o to świadczenie - dodał pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Orzecznictwo jest tak nieszczelne, że ja mam takie samo orzeczenie jak człowiek leżący, który wymaga 24 godzinnej opieki czy pomocy asystentów - mówił Wdówik. My w tej chwili finiszujemy wdrożenie rozwiązania, które będzie określać stopnie potrzeby wsparcia. To jest rozwiązanie, które jest z powodzeniem stosowane np. w Hiszpanii od ponad 8 lat - dodał.



To kiedy zobaczymy konkretny projekt ustawy? Myślę, że w najbliższych tygodniach - zadeklarował wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Jakie kryterium zostanie zastosowane? Będzie próg możliwych zarobków? Nie wiem, mamy w tej chwili różne warianty na stole - i progowe, i suwakowe" - mówił gość Radia RMF24. Pracujemy razem z ZUS-em, z panią prezes Uścińską (Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - przypis red.). To jest naprawdę intensywna praca. Są z nami także fachowcy, którzy pracują przy ustawie o wyrównywaniu szans, socjologowie z UW, z SGH, są organizacje pozarządowe. Prowadzimy to w myślę mocno merytorycznym gronie - wyliczał.