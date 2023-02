"Mogło dojść do spotkania Sikorskiego i Ławrowa, bo byli na tej samej konferencji. Ale ja nie stawiam tezy, tylko zadaję pytanie" - mówił w Radiu RMF24 wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Zaapelował także o wprowadzenie nowych przepisów lex Sikorski, które zakażą europosłom innych aktywności zarobkowych.

Gość Tomasz Weryńskiego stwierdził, że cała sytuacja tocząca się obecnie wokół Radosława Sikorskiego jest "kontrowersyjna i skandaliczna". Według posła Solidarnej Polski powinny zostać wprowadzone przepisy lex Sikorski, które zabraniałby europosłom innej działalności zarobkowej, z wyłączeniem aktywności akademickiej. Na pytanie, czy Jacek Ozdoba dopuszcza opcję, że europoseł PO nie wiedział, że na konferencji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będzie także szef rosyjskiej dyplomacji, odpowiedział: To jest bardzo kontrowersyjne, że w sytuacji, gdy Polska jest narażona na konflikt z Rosją, polski europoseł jedzie na konferencje na wydarzenie, gdzie Ławrow jest witany z honorami. Tu są dwie tezy: albo (Sikorski-red.) jest idiotą, albo akceptuje kontrowersyjną działalność za pieniądze.

Pojawiło się także pytanie o odrzuconą głosami Zjednoczonej Prawicy poprawkę do nowelizacji o SN. Pan prezydent nie zawetował, a skierował do Trybunału Konstytucyjnego. I to jest krok w lepszą stronę niż podpisanie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym - zaznaczył polityk. Jacek Ozdoba dodał, że decyzji Andrzej Dudy nie nazwałby "sojuszem", gdyż jego ugrupowanie oczekiwało prezydenckiego weta. Niemniej poseł Solidarnej Polski wyraził wdzięczność, że prezydent zdecydował się "zamrozić" projekt o SN w Trybunale Konstytucyjnym.

W jakiej konfiguracji Solidarna Polska pójdzie do tegorocznych wyborów parlamentarnych? Priorytetem jest start z list Prawa i Sprawiedliwości, w ramach struktury Zjednoczonej Prawicy. Ale oczywiście przygotowujemy się na samodzielny start. Podejmujemy rękawice, mamy rozpoznawalne twarze, (...) mamy argumenty i konkretny program - wytłumaczył Jacek Ozdoba. I dodał: Polityka potrafi zaskoczyć, więc zobaczymy, co wydarzy się bliżej wyborów.