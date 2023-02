"Wizyta Joe Bidena jest bardzo ważna, bo potrzebujemy nowego wsparcia. I jestem przekonany, że te wsparcie dla nas będzie" - mówił w przeddzień wizyty amerykańskiego prezydenta mer Lwowa Andrij Sadowy, poniedziałkowy gość RMF24. Wyraził także uznanie dla Polaków za pomoc Ukrainie. "To, co wy robicie, to jest bohaterstwo" - dodał.