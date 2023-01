Gościem Bogdana Zalewskiego w środę - najpierw w Faktach RMF FM o 7:00, a potem w 7 pytaniach o 7:07 w internetowym Radiu RMF24 - będzie minister sportu i turystyki. Nasz dziennikarz poruszy w rozmowie z Kamilem Bortniczukiem temat wyboru i zarobków nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Fernando Santos został już oficjalnie zaprezentowany jako nowy szkoleniowiec naszej narodowej kadry.

Polska jest wielkim krajem o niezwykle bogatej historii i kulturze - chwalił swoje nowe miejsce pracy i zamieszkania 68-letni Portugalczyk. Jednak na czołówkach doniesień w Polsce pojawiło się słowo "bogaty" w innym, finansowym sensie. Santos wynegocjował sobie rekordowy kontrakt w historii naszego futbolu. Mowa jest o 2,5 mln euro rocznie, czyli blisko 12 mln złotych. Jego miesięczna gaża to niemal milion złotych.

Co na to szef resortu sportu? Czy portugalski "desant Santosa" do Polski wart jest takich pieniędzy? Wybraniec prezesa PZPN zarobi u nas więcej jako selekcjoner niż do niedawna w tej samej roli w swoim własnym kraju.

Warto więc przyjrzeć się dokładnie, jak wygląda finansowanie naszego futbolu. Czy Polski Związek Piłki Nożnej może sobie pozwolić na taką hojność? Co zatem z rządowymi zastrzykami budżetowymi, wydatkami na tę relatywnie bogatą dziedzinę sportu? Głośny zgrzyt z premią dla Biało-Czerwonych po Mundialu w Katarze nie kończy dyskusji o bajońskich sumach za przeciętną grę. Wraz z odejściem Czesława Michniewicza temat wynagrodzeń nie trafił na aut.

Piłka jest okrągła, więc okrągły milion za jeden miesiąc pracy z kadrą? Co na to minister sportu? Czy Kamil Bortniczuk będzie obrońcą takiego układu, wystąpi w roli pomocnika Santosa, czy w linii ataku na PZPN?

Bogdan Zalewski zaprasza tuż po 7 w środę w radiu RMF FM oraz w internetowej stacji RMF24.