"Pan prezydent otrzymał wczoraj, podobnie jak i pan premier, raport od pana ministra Błaszczaka i ten raport jasno wskazuje na przebieg sytuacji. Sądzę, że teraz będzie etap, kiedy będzie rozmowa i analiza tego raportu i będą podejmowane decyzje" - tak o sprawie rosyjskiej rakiety, która została znaleziona pod Bydgoszczą, mówiła europosłanka PiS, była premier Beata Szydło, która była Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Nie zabrakło też pytań o zbliżającą się kampanię wyborczą.

Wideo youtube

Beata Szydło nie potwierdziła pogłosek, jakoby miała być kandydatką PiS na prezydenta RP. W tej chwili jest kampania do parlamentu polskiego i na tym się koncentrujemy. Potem będzie kampania do samorządu, do europarlamentu, kampania prezydencka będzie na końcu tego dystansu długiego, który rozpoczynamy - mówiła. Rozmowa na temat, kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta, jest naprawdę zbyt wczesna - dodała.

W tym roku czekają nas wybory parlamentarne. Jaka będzie rola europosłanki PiS? Na pewno będę wspierać tak jak do tej pory moje koleżanki i kolegów, będziemy pomagać wszyscy, bo zależy nam na tym, żeby wygrać wybory. Jeżeli chodzi o listy, o to, kto będzie startował, to jeszcze ta dyskusja przed nami - mówiła Szydło.

Rosyjska rakieta pod Bydgoszczą

Wiele emocji wzbudza w ostatnich dniach sprawa szczątków rosyjskiej rakiety znalezionej w lesie pod Bydgoszczą. Ta sprawa musi być wyjaśniona, bo ona ujrzała światło dzienne i w mediach się na ten temat dyskutuje. Powinna być wyjaśniona przez służby, w gronie tych osób, które są decyzyjne. Natomiast w mediach ta dyskusja, szczególnie podgrzewana przez niektórych polityków, nie powinna się toczyć, bo to dotyczy bezpieczeństwa państwa - zaznaczyła była premier.

Pan prezydent otrzymał wczoraj, podobnie jak i pan premier, raport od pana ministra i ten raport jasno wskazuje na przebieg tej sytuacji, natomiast informacja BBN-u była chyba opublikowana przed tym raportem, więc sądzę, że teraz będzie ten etap, kiedy będzie rozmowa i analiza tego raportu i będą podejmowane decyzje - zaznaczyła Szydło.

Była premier stoi murem za szefem MON Mariuszem Błaszczakiem. Pan minister Błaszczak jest doskonale wypełniającym swoją funkcję ministrem, zrobił bardzo dużo dla wzmocnienia naszej obronności, bezpieczeństwa - powiedziała.

Co zatem z cywilną kontrolą nad armią? Mam zbyt mało wiedzy na temat przebiegu tej sytuacji. Zgodzę się z tym, że jest potrzebne uspokojenie całej sytuacji. Polacy mają prawo wiedzieć, mają prawo czuć się bezpiecznie. Nie możemy oceniać tej sytuacji, znając tylko fakty medialne - mówiła Szydło. Jak zaznaczyła, "Polacy są bezpieczni, polska armia jest na bardzo wysokim poziomie. Mamy też sojuszników na naszym terenie".

Kara śmierci? "Można w emocjach mówić różne rzeczy"

Szydło była też pytana o sprawę 8-letniego Kamilka z Częstochowy, który zmarł, katowany wcześniej przez ojczyma. Wiele osób, także polityków, mówi głośno o konieczności przywrócenia kary śmierci. Uważam, że to ogromna tragedia, nie da się tego opisać, nie da się tego pojąć. Muszą być wyciągnięte wnioski. Sprawa nie może być rozgrywana na poziomie politycznym, tak jak próbuje to robić opozycja - powiedziała Szydło.

Rozmowa w tej chwili na tak wysokim poziomie emocji, czy wprowadzać karę śmierci, czy nie, nie jest dobra. Można w emocjach mówić różne rzeczy - dodała.