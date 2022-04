„Jedyny sens tej wizyty to przedstawienie Putinowi opinii świata. Ona brzmi jednoznacznie: tę wojnę trzeba natychmiast przerwać i sprawców – w tym także Władimira Putina – osądzić” – tak na pytanie o to, dlaczego sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres spotka się we wtorek z prezydentem Rosji, odpowiedział Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM Krzysztof Szczerski.

Ambasador Polski przy ONZ stwierdził, że "nigdy nie należy przestawać w wysiłkach dyplomatycznych". To nie jest wizyta w imieniu jakiegokolwiek pojedynczego państwa, bo te uważam za bezsensowne. Ci, którzy dzisiaj jeżdżą do Moskwy bilateralnie, popełniają błąd. To jest wizyta w imieniu społeczności międzynarodowej, która swoje zdanie wyraziła. Antonio Guterres ma mandat bardzo wąski, jeśli chodzi o rozmowy z Władimirem Putinem. Ten mandat to jest realizacja rezolucji ONZ, ona brzmi jednoznacznie: Rosja ma powstrzymać agresję, ma dopuścić do pomocy humanitarnej, ma umożliwić działanie agencji humanitarnych na terenie Ukrainy, a przede wszystkim zatrzymać machinę wojenną - stwierdził.

Szczerski: Osądzenie Putina jest konieczne, żeby uratować wiarygodność ONZ

Dopytywany o to, czy da się realnie postawić Władimira Putina przed międzynarodowym trybunałem i osądzić go za ludobójstwo, odpowiedział: To zależy od woli politycznej świata. Od woli politycznej przywódców współczesnego świata. To jest konieczne, żeby uratować wiarygodność ONZ, społeczności narodowej, żeby pokazać, że wciąż żyjemy w świecie, w którym obowiązują jakiekolwiek prawa, jakikolwiek porządek. Jeśli nie uda nam się osądzić zbrodni wojennych, sprawców (...) to wtedy rzeczywiście społeczność międzynarodowa okaże się bezradna. To będzie bardzo zły sygnał. Takiego sygnały nie możemy wysłać. To jest nasz obowiązek - podkreślił ambasador RP na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Szczerski zaznaczył, że dyplomaci są sfrustrowani niemożnością efektywnego działania ONZ. Są jednak aspekty, w których widać znaczenie Organizacji. Po pierwsze, to ONZ podjął - tam, gdzie nie ma weta rosyjskiego, czy na forum Zgromadzenia Ogólnego - bardzo ważne rezolucje dotyczące definicji politycznej tego, z czym mamy do czynienia, czyli że mamy do czynienia z agresją (...). Po drugie, to ONZ jest główną siłą humanitarną (...). Ostatnia rzecz - to na forum ONZ Rosja jest wykluczana z kolejnych organów, kolejnych ciał międzynarodowych - wytłumaczył.