"Projekt tzw. ustawy wiatrakowej jest jednym z pierwszych przyszłej większości parlamentarnej. Nie chcę powiedzieć, że był pisany na kolanie, ale dziś nie mogą być wykorzystane do tego siły ministerstw, Rządowego Centrum Legislacji - wszystkiego, co jest potrzebne, żeby pisać dobre prawo. Nie wydaje mi się, że znajdą tam się zapisy kontrowersyjne, bo o wszystkim będziemy rozmawiać" - powiedział Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM Grzegorz Schetyna. "Już słyszałem wczoraj głosy, chociażby prezesa Kosiniaka-Kamysza, że PSL ma inne zdanie w sprawie konkretnych zapisów. Będziemy o tym w otwarty sposób rozmawiać. Dziwie się histerycznej reakcji byłej większości rządowej" - podkreślił.

Schetyna dopytywany czy pojawienie się projektu ma związek z najmłodszym posłem Polski 2050 Adamem Gomołą i informacjami, że jego rodzice są zaangażowani w instalacje farm wiatrakowych, mówił: To nie jest jego wina. Chodzi przede wszystkim o ochronę polskich domów przed fatalną, katastrofalną polityką. Chodzi o to, żeby gwarantować tarczę na ogromną cenę energii elektrycznej.

Zdaniem Schetyny niedociągnięcia w projekcie tzw. ustawy wiatrakowej to efekt "braku doświadczenia i możliwości pisania dobrych ustaw, braku konsultacji". "Nie mamy tego instrumentarium, które jest niezbędne dla każdej większości".

Senator podkreślił, że każdy zapis każdego nowego prawa będzie podlegał dyskusji publicznej:To też podnosi nam poprzeczkę i buduje konieczność dobrej, właściwej pracy.

Hening-Kloska jednak nie będzie szefową resortu?

Krzysztof Ziemiec dopytywał swojego gościa czy typowana na nową minister klimatu Paulina Hennig-Kloska w związku z projektem tzw. ustawy wiatrakowej powinna stracić szansę na objęcie resortu.

Nie widzę możliwości wyciągania personalnej odpowiedzialności wtedy, kiedy rząd nie powstał. Nie widzę żadnego złego kontekstu tej sprawy - stwierdził Schetyna.

Ten rząd będzie inaczej funkcjonować. Nie będzie tutaj takiej polityki i legislacji jak przez ostanie 8 lat, czyli przynoszenia przez posłów rządowych projektów bez konsultacji społecznych, żeby można je było najszybciej przyjąć w Sejmie i Senacie - zapewnił.

Schetyna podkreślił, że komentarz Rafała Bochenka, który w związku z projektem wiatrakowym nazwał nową koalicję "koalicją oszustów", jest żałosny. Ja widziałem, jak wyglądała legislacja w wykonaniu rządów PiS-u. Te standardy się skończyły. Wszystko będzie transparentne - dodał.

Nowe komisje śledcze

W rozmowie pojawił się też wątek komisji śledczych, które mają działać w nowym parlamencie. Nikogo nie chcemy grillować. Chcemy szybko rozpocząć proces wyjaśnienia tak skandalicznych rzeczy jak organizacja wyborów kopertowych czy handel polskimi wizami w krajach dalekiej Azji i Afryki. To są rzeczy oczywiste i tego po prostu nie zostawimy (...). Zależy nam na tym, żeby pokazać bardzo szybko, że to, o czym mówiliśmy w kampanii wyborczej to jest sama prawda - zaznaczył.