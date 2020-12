Dzisiaj mamy bardzo dobry budżet, jest to wyjątkowy budżet na ten czas – komentował na antenie RMF FM premier Mateusz Morawiecki po powrocie z Brukseli z unijnego szczytu ws. budżetu UE. W rozmowie z Krzysztofem Ziemcem przyznał, że ma świadomość, że głosy w sprawie kompromisu, na który zgodziła się Polska są różne, ale premier stanowczo stwierdził „Suwerenność to jest zdolność do realizacji swoich interesów pośród innych państw. Upiekliśmy dwie piecznie na jednym ogniu. Wzmogliśmy swoja pozycję finansową i zachowaliśmy wzmocniony mechanizm, który nas ochroni nas przed arbitralnym potraktowaniem przez inne państwa”.

