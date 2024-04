"Popieram powrót do kompromisu aborcyjnego, a to dlatego, że nie jestem naiwny. Wiem, że jeżeli wahadło wychyli się bardzo mocno w drugą stronę, to projekty liberalne, które były wczoraj proponowane, mogą wejść w życie" - mówił Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, Mateusz Morawiecki.

Wideo youtube

Wczoraj Sejm nie zgodził się na odrzucenie czterech projektów dotyczących aborcji - dwóch autorstwa Lewicy, jednego Koalicji Obywatelskiej i jednego Trzeciej Drogi, czyli PSL i Polski 2050. Na antenie RMF FM były premier stwierdził, że jest przeciwnikiem aborcji i nie chciałby wejścia w życie najbardziej liberalnych propozycji. Jednocześnie odniósł się do rzekomej pomyłki i głosowaniem za odrzuceniem projektu Trzeciej Drogi.

Audio POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY Z MATEUSZEM MORAWIECKIM Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Morawiecki o zniesieniu kompromisu aborcyjnego: Gdybym mógł, to cofnąłbym czas

Sądziłem, że projekty są głosowane od najbardziej liberalnego do najbardziej konserwatywnego, ale niestety - komentował.

Na uwagę, że w PiS doszło do wolty w sprawie aborcji, bo teraz chce wpisania kompromisu aborcyjnego do konstytucji, odpowiadał: To nie jest wolta, to jest realizm i brak naiwności.

Gdybym mógł cofnąć czas, to owszem, cofnąłbym czas. Uważam, że kompromis był niedobrym, ale dużo lepszym wyjściem niż to, co może nas czekać w przyszłości - stwierdził.

"Jesteśmy gotowi podzielić się władzą"

Wybory samorządowe za nami. Jak wynika z ostatecznych danych podanych przez Państwową Komisję Wyborczą, w wyborach do sejmików wojewódzkich triumfuje Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 34,27 proc. poparcia. Nierozstrzygnięty jest los podlaskiego sejmiku. PiS musi się dogadać ze Stanisławem Derehajłą, jedynym reprezentantem Konfederacji, aby stworzyć koalicję.

Jestem dobrej myśli, sądzę, że jeżeli będziemy mogli zbudować koalicję choćby z Konfederacją na Podlasiu, to będziemy rządzili w co najmniej pięciu sejmikach, ale może nawet w większej liczbie - mówił Mateusz Morawiecki, komentując sytuację po wyborach samorządowych. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że trwają negocjacje z "innymi partnerami".

Jesteśmy gotowi podzielić się władzą, bo jesteśmy nastawieni na budowanie Koalicji Polskich Spraw - mówił. Przyznał, że obstawia, iż PiS będzie rządził na Podlasiu.

Były premier otwarcie zachęcał PSL do współpracy. Jesteśmy względem PSL-u komplementarni. Nie ma tutaj wielkiego ryzyka we współpracy z nami. Tymczasem widać, co dzieje się z Platformą - ocenił. Mogę przyjąć każdy zakład, że znajdą się powiaty, w których dojdzie do koalicji PiS-PSL. Cichszej czy głośniejszej, ale myślę, że ona będzie wszystkim dobrze znana - dodał.

Morawiecki o poparciu Gibały w Krakowie: Warto poprzeć wszystkich, byle nie kandydatów PO

Uważam, że warto poprzeć wszystkich kandydatów, byle nie kandydatów Platformy Obywatelskiej. To dotyczy również tych ośrodków, w których są kontrkandydaci zdecydowanie nam niesprzyjający. Tego dotyczą wybory w Krakowie - tak poparcie PiS dla niezależnego kandydata na prezydenta Krakowa Łukasza Gibały tłumaczył Mateusz Morawiecki.

Do II tury wyborów na urząd prezydenta Krakowa przeszli: Kandydat PO Aleksander Miszalski z poparciem 37,21 proc. (110 556 głosów) oraz Gibała z poparciem 26,79 proc. (79 580 głosów).

W wyników wyborów samorządowych większość w Radzie Miasta Krakowa zdobyła Koalicja Obywatelska 24 mandaty. PiS reprezentować będzie 12 radnych, a Kraków dla Mieszkańców Łukasza Gibały - 7.