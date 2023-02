Marek Pęk: Nie ma alternatywy dla Zjednoczonej Prawicy

„Alternatywą dla Zjednoczonej Prawicy jest Donald Tusk, Radosław Sikorski, Roman Giertych, Borys Budka. Czyli nie ma alternatywy dla Zjednoczonej Prawicy” – mówił wicemarszałek Senatu Marek Pęk w RMF FM. Gość Krzysztofa Ziemca pytany był o to, czy Zjednoczona Prawica, w obliczu ostatnich konfliktów, nie jest tworem politycznym istniejącym wyłącznie na papierze.

Marek Pęk: Nie obawiam się, że stracimy pieniądze z KPO

Krzysztof Ziemiec pytał swojego gościa o to, co dalej z pieniędzmi z Krajowego Planu Odbudowy po wczorajszym ruchu prezydenta. Andrzej Duda nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Dopóki nie będzie orzeczenia TK ustawa nie wejdzie w życie, co oznacza, że nie zostanie zrealizowany jeden z kamieni milowych koniecznych do wypłaty środków z KPO.

To nie jest taka sytuacja, że pieniądze są zagrożone. To nie jest tak, że pieniędzy nie będzie. Trybunał Konstytucyjny zbierze się, sprawę przeanalizuje, ma do tego odpowiednie instrumenty, po to został stworzony. Ja bym się nie obawiał. Pan prezydent skorzystał ze swojej prerogatywy, która mu przysługuje - mówił Marek Pęk, wicemarszałek Senatu z Prawa i Sprawiedliwości.

Gość Krzysztofa Ziemca podkreślił, że kwestia kilku dni nie jest kluczowa: To nie jest tak, że pan prezydent podpisuje ustawę i pieniądze od razu są uruchomione. To jest skomplikowany system różnych czynności administracyjnych, finansowych, politycznych. Nie miejmy złudzeń, spór między Polską a Komisją Europejską ma przede wszystkim charakter polityczny.

Marek Pęk o środkach z KPO: To nie jest czarno-biała sytuacja

Wicemarszałek Senatu pytany o to, kto jest odpowiedzialny za wypłatę środków z KPO odpowiedział, że trudno w tej sytuacji mówić o winie.

To nie jest sytuacja czarno-biała, zero-jedynkowa. Trudno mówić o tym, kto jest winny. To jest sytuacja spowodowana określonym charakterem tych wszystkich decyzji. Gdybyśmy mogli toczyć tylko spór o charakterze prawnym, to zupełnie inna byłaby rozmowa. Napięcie dotyczące praworządności trwa przez całe nasze rządy. Jedne rzeczy nam się udaje wyjaśnić, jedne rzeczy nam się udaje zażegnać, ale zaraz pojawiają się nowe - mówił Marek Pęk.

Pytany przez Krzysztofa Ziemca o to, czy winą za opóźnienie w wypłacie środków można obarczyć prezydenta, Pęk zaprzeczył. Pan prezydent ma prawo do swojego spojrzenia na te sprawy. Nie jest tajemnicą, że w łonie Zjednoczonej Prawicy też się o to spieramy. Inne jest spojrzenie na to Prawa i Sprawiedliwości, inne Solidarnej Polski - podkreślił gość w RMF FM, dodał, że nie wyobraża sobie rządów Zjednoczonej Prawicy bez Andrzeja Dudy.

Marek Pęk: Działania totalnej opozycji to szaleństwo

Część Trybunału Konstytucyjnego nie uznaje Julii Przyłębskiej jako prezesa TK. Krzysztof Ziemiec zapytał swojego gościa czy może to wpłynąć na opinię TK w sprawie nowelizacji ustawy o SN.

Opozycja totalna ma od początku taki plan, że kontestuje wszystkie działania Prawa i Sprawiedliwości w obszarze sądownictwa, wymiaru sprawiedliwości. W związku z tym kontestuje również Trybunał Konstytucyjny. To jest szaleństwo. Prędzej czy później taka polityka musi się odbić na interesie polskich obywateli. Jestem przekonany, że jeżeli wyrok TK uzna, że ta ustawa jest zgodna z konstytucją, to Borys Budka wyjdzie i powie, że to jest trybunał Julii Przyłębskiej i te decyzje są nieważne - mówił Pęk. Zaznaczył, że PiS-owi zależy na tym, żeby pieniądze z KPO trafiły w końcu do Polski.

Marek Pęk: Nie ma alternatywy dla Zjednoczonej Prawicy

Krzysztof Ziemiec zapytał swojego gościa w RMF FM czy w obliczu ostatnich konfliktów Zjednoczona Prawica nie istnieje już wyłącznie formalnie. W ostatnich dniach marszałek Ryszard Terlecki powiedział, że chciałby wykreślić z list Zjednoczonej Prawicy kandydatów Solidarnej Polski.

Alternatywą dla Zjednoczonej Prawicy jest Donald Tusk, Radosław Sikorski, Roman Giertych, Borys Budka. Więc nie ma alternatywy. Marszałek Terlecki jest wyrazistym jednym z liderów PiS, natomiast decyzje koalicyjne podejmuje kierownictwo PiS-u. Niezależnie od tego, jakie pomiędzy nami są napięcia, to ja nie widzę alternatywy - mówił Pęk w RMF FM.

Zdaniem wicemarszałka Senatu, gdyby Solidarna Polska od początku startowała z mocną antyeuropejską agendą, to nigdy nie trafiłaby do Sejmu.

Gość Krzysztofa Ziemca przyznał, że celem Zjednoczonej Prawicy w najbliższych wyborach jest rozbicie paktu senackiego opozycji.