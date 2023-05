​Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński, z którym porozmawiamy między innymi o piątkowych głosowaniach w Sejmie. Posłowie odrzucili m.in. senackie weto do ustawy o badaniu wpływów rosyjskich - oznacza to, że o jej dalszym losie zdecyduje teraz prezydent Andrzej Duda. Czy Platforma Obywatelska, która uważa, że głównym celem komisji jest wyeliminowanie z polskiej polityki jej lidera Donalda Tuska, będzie zabiegać o prezydenckie weto? A jeśli jednak komisja powstanie, szef PO stawi się na jej posiedzeniu?

Marcin Kierwiński / Piotr Szydłowski / RMF FM

Sam Tusk zapowiedział po piątkowym głosowaniu, że Platforma ma "strategię na tę komisję; odpowiedzią będzie odwaga". Jakie działania planuje główna partia opozycyjna?

Marcina Kierwińskiego zapytamy ponadto o inną kontrowersyjną, przegłosowaną ostatecznie w piątek w Sejmie ustawę, która zakłada lustrację w administracji publicznej. Jakie zagrożenia w tej sprawie dostrzega Koalicja Obywatelska, która nie popierała także tych, przygotowanych przez rząd rozwiązań.

Wśród tematów sobotniej rozmowy nie zabraknie też pytań o przygotowania do jesiennych wyborów parlamentarnych, współpracę wewnątrz opozycji oraz zaplanowany na 4 czerwca marsz PO w Warszawie.

Zapraszamy w sobotę do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na rmf24.pl, do aplikacji RMF ON oraz do naszych mediów społecznościowych tuż po godz. 8.30!