„Ja rozumiem, że cierpliwość się kończy” – mówił w RMF FM o zapowiadanych protestach przedsiębiorców senator PiS Stanisław Karczewski. Gość Krzysztofa Ziemca podkreślił, że sytuacja epidemiczna jest wciąż trudna i potrzebna jest „społeczna odpowiedzialność i solidarność”. „Pamiętajmy o tym, że z powodu koronawirusa umiera dziennie w Polsce około 300 osób, to olbrzymia ilość. Dbajmy o naszych seniorów, o tych, którzy mogą zachorować i dbajmy o to, abyśmy jak najszybciej uzyskali tą odporność populacyjną i byli bezpieczni, i będziemy mogli wyeliminować wirusa” – mówił.

Senator powiedział również, że "Polacy są mobilnym narodem". Jak otworzymy wyciągi, to w góry pojedzie bardzo wiele osób. Oczywiście, na stokach jest wszystko okej, ale później się spotykamy w restauracjach, barach, na parkingach. Jeszcze chwila cierpliwości, bardzo o to apelujemy. Bardzo nam to ułatwi walkę z koronawirusem - powiedział.

Były marszałek Senatu zaznaczył także, że przedstawiciele ministerstw będą dzwonić do przedsiębiorców i "namawiać ich, by powstrzymali się od otwierania jednostek gastronomicznych i wyciągów".

Karczewski zapewnił także, że zmniejszone dostawy szczepionek od Pfizera są tylko tymczasowe. A później firma ma produkować więcej szczepionek, więcej dawek ma dotrzeć do potrzebujących, więc mam nadzieję, że również i do nas. Tempo szczepień wyznaczone w kwartale będzie dobre - tłumaczył.

Dodał także, że cieszy go duże zainteresowanie szczepionkami. Jeszcze przeglądając media widziałem krytyczne opinie, że są kolejki. Te kolejki mogły się wytwarzać, mogły się nie wytwarzać, pacjenci mogli dzwonić, mogli internetowo. Ale jest duża grupa pacjentów w wieku starszym, którzy chcą się osobiście zgłosić do lekarza i zaszczepić. To jest bardzo dobra wiadomość, docierają do nas informacje o bardzo dużym zainteresowaniu społecznym szczepionkami. Mnie to osobiście cieszy - mówił.

Karczewski: Będzie plan zwiększenia finansowania psychiatrii dziecięcej. Ponad 80 milionów złotych

Rozmawiałem wczoraj z panem premierem. Na początku tygodnia pan premier razem z panem ministrem (Niedzielskim - red.) przedstawi plan, program wykorzystania zwiększonej ponad 80 milionów kwoty na pediatrię dziecięcą - ujawnił Stanisław Karczewski. Senator PiS był wśród polityków partii rządzącej głosujących przeciw propozycji opozycji przyznającej dodatkowe pieniądze właśnie na rozwój psychiatrii dziecięcej. Brakowało na pewno jakiegoś kontaktu, brakowało przepływu informacji - tłumaczył swoje głosowanie były marszałek Senatu. Może to jest jakaś jaskółka. Wsłuchujemy się również i w głos opozycji - przyznał.

Karczewski o Emilewicz: Trudno, żebyśmy nie korzystali z jej doświadczenia i wiedzy w przyszłości

Mamy pewne projekty do zrealizowania, szkoda, żebyśmy nie korzystali z jej wielkiego zaangażowania, doświadczenia i wiedzy w przyszłości - tak Stanisław Karczewski mówił o współpracy z byłą wicepremier Jadwigą Emilewicz. Posłanka klubu PiS obeszła obostrzenia epidemiczne, jeżdżąc na nartach wraz ze swoimi synami na podstawie licencji sportowej. Mam licencję i nie skorzystałem z niej. Jednak stwierdziłem, że byłby to zły przykład. Ani nie gram, ani nie jeżdżę na nartach - stwierdził Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Jak ocenił, "dobrze, że te przykłady (obchodzenia obostrzeń przez polityków PiS - red.) zostały podane do opinii publicznej".