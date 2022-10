"To jest wyzwanie przed każdym odpowiedzialnym rządem. Obywatele bogatszych państw są w znacznie gorszej sytuacji" - mówił wiceprezes PiS Joachim Brudziński, pytany w RMF FM przez Krzysztofa Ziemca o to, jak rząd zamierza "przeprowadzić" Polaków przez nadchodzącą zimę. W tym kontekście mowa była o wysokiej inflacji (17,2 proc. we wrześniu według najnowszych danych) i o cenach energii.

Joachim Brudziński wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości / Karolina Bereza / RMF FM Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Joachim Brudziński: Nie jesteśmy zieloną wyspą Wideo youtube "Ten problem dotyka wszystkich. Dotyka każdego gospodarstwa w Polsce. Wysoka inflacja, wysokie stopy procentowe, w tym wypadku nie wszystkich, tylko tych, którzy zaciągnęli kredyty. To, co się dzieje w światowej gospodarce, w europejskiej gospodarce, siłą rzeczy odbija się na portfelach i jakości życia Polaków. To nie jest też tak, jak chcieliby nasi poprzednicy, którzy w kryzysie w latach 2008-2014 mówili, że Polska jest zieloną wyspą. Nie jesteśmy ani zieloną wyspą, ani samotną wyspą. Jesteśmy integralną częścią europejskiej gospodarki, światowej gospodarki" - mówił Brudziński w RMF FM. Dodał, że rząd stara się niwelować skutki kryzysu wprowadzając kolejne tarcze antykryzysowe. Krzysztof Ziemiec pytał swojego gościa również o ceny energii. Niektóre samorządy dostają rachunki o tysiąc procent wyższe, wysokie są również marże. Prowadzący rozmowę zapytał Brudzińskiego, czy energia elektryczna nie powinna być sprzedawana w cenach produkcji, która jest znacznie niższa od finalnej. "Działania są podejmowane konsekwentnie od momentu, kiedy się ta sytuacja zarówno w energetyce i w światowej ekonomii rozpoczęła. Mamy powody do satysfakcji, mamy powody do tego, żeby spojrzeć Polakom prosto w oczy i powiedzieć, że rząd rzeczywiście działa. Wprowadza kolejne tarcze" - odpowiedział Joachim Brudziński, wspominając też o planowanym od pierwszego stycznia przyszłego roku zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych. Gość Krzysztofa Ziemca zaznaczył też, że dla firm energetycznych zostaną wprowadzone specjalne podatki od zysków nieprzeznaczanych np. na potrzeby modernizacji. "Decydujmy się, albo zarzynamy gospodarstwa domowe, albo zarzynamy obywateli, albo ukrócamy kolosalne zyski firm energetycznych" - mówił Brudziński w RMF FM. Jak podkreślił wiceprezes PiS, rząd ma związane ręce regulacjami unijnymi: ceny energii elektrycznej są uzależnione od notowań cen węgla na giełdzie w Rotterdamie czy Amsterdamie. Ceny energii w UE są kształtowane poprzez regulacje unijne. "Nie możemy wpisywać się w politykę, która jest polityką pompowania kasy dla Rosjan. Chociażby poprzez zakup węglowodorów" - dodał gość RMF FM. Zobacz również: Rzeczkowska: Liczymy na to, że środki z KPO do Polski trafią

Gróbarczyk o kanale na Mierzei Wiślanej: W przyszłym roku kończymy inwestycję

Gowin: Kaczyński będzie rozpościerał parasol ochronny nad Morawieckim

Ziobro: Niemcy chcą mieć rząd kolonialny w Polsce. Dlatego blokują KPO