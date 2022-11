W sobotni poranek Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie Jan Parys, były minister obrony. Porozmawiamy o zwrotach akcji co do niemieckiej propozycji na przekazanie Polsce baterii Patriot. Wszystko wskazuje na to, że ze stanowiskiem Ministra Obrony Narodowej nie zgadza się prezydent Andrzej Duda, który wolałby, aby "te rakiety broniły polskiego terytorium i polskich obywateli". Czy szykuje się konflikt rządu z Pałacem Prezydenckim?