Trzecia kadencja Zjednoczonej Prawicy jest możliwa? "Jak najbardziej. Oczywiście, tak" – mówił Adam Bielan. "Przechodzimy kryzys, to nie jest dobry moment dla nas, mamy rozmaite napięcia wewnętrzne i mamy otwartych kilka frontów. Dla mnie najważniejsze jest, żebyśmy mieli w końcu warunki, aby przejść do naszej ofensywy programowej. Teraz głównym celem rządu – i na tym się skupiamy – jest skuteczna walka z pandemią" – oświadczył Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

Adam Bielan / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości oświadczył na antenie RMF FM, że "nie ma żadnych oficjalnych rozmów z PSL".

"Jest oczywiście współpraca parlamencie między klubami. PSL jest w opozycji i nie sądzę, by w następnych miesiącach to się zmieniło" - stwierdził Bielan. Dodał od razu, że to nie oznacza, iż ludowcy nie mogą poprzeć ustaw, które zgłasza rząd albo zmian personalnych. "Jesteśmy skazani szukać porozumienia w Senacie. Mam nadzieję, że to się uda" - przyznał polityk ugrupowania rządzącego.

Adam Bielan liczy na porozumienie w sprawie budżetu unijnego. "Chciałbym, żeby doszło do porozumienia zarówno w sprawie kolejnej 7-latki unijnej, jak i Funduszu Odbudowy" - powiedział europoseł Prawa i Sprawiedliwości. "Jeżeli będziemy się trzymać traktatów europejskich, jeżeli nie będziemy wiązać kwestii budżetowych z innymi sprawami, to szanse są duże" - powiedział Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

