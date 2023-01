Prowadzący rozmowę Mariusz Piekarski pytał, czy można przez 7 lat krytykować PiS i zmiany w sądownictwie, a na samym końcu przyłożyć rękę do przepisów, które są niekonstytucyjne według ekspertów?

"To była pułapka, która miała doprowadzić do tego, żeby mówić, że my chcieliśmy tych pieniędzy drodzy rodacy, ale niestety opozycja te pieniądze zablokowała. Nie zablokowaliśmy tych pieniędzy" - podkreślał Zgorzelski.

Gość Mariusza Piekarskiego zauważył, że nie są jeszcze spełnione dwa kamienie milowe. "Mamy jeszcze kamień wiatrakowy i związany z regulaminem Sejmu" - podkreślał.

Mariusz Piekarski pytał swojego gościa także o to, jak PSL zamierza tworzyć wspólną listę z Polską 2050 Szymona Hołowni, skoro w fundamentalnej sprawie PSL pomaga rządowi, a Polska 2050 zaciągnęła hamulec w te sprawie.

"W relacjach politycznych jest różnie. Czasami lepiej, czasami gorzej. Teraz mogłoby być lepiej. Myślę, że nie jest to problem i powód, który doprowadzi do jakiegoś trwałego rozwodu, nawet do nietrwałego. Jesteśmy zbyt mocno związani i przywiązani do idei demokratycznej i do marzenia o wygranych wyborach, żeby przywrócić Polakom demokrację, żeby jedno głosowanie, nawet tak ważne, mogło nas podzielić" - powiedział, dodając, że ma zaufanie do Hołowni.

"Za 9,5 miesiąca wybory wygrają partie opozycyjne i w dwa tygodnie sprowadzimy pieniądze z KPO do Polski"

"Za 9,5 miesiąca w wyborach parlamentarnych, w bardzo nierównej walce, wygrają partie demokratyczne, i jeżeli rząd, który do tej pory rządzi nie sprowadzi tych pieniędzy (z KPO - przyp. red.) do Polski, to my to zrobimy w dwa tygodnie" - deklarował w internetowej części Rozmowy w południe w RMF FM Piotr Zgorzelski.