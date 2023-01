"Według mnie ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z kamieniami milowymi i nie spełnia wszystkich kryteriów, które zostały postawione. Zresztą mam opinię OBWE i innych kancelarii prawnych, które mówią, że to są działania pozorne. Według mnie UE nie przyzna tych pieniędzy, to jest zagrywka PiS-u pod publiczkę" – mówił w Rozmowie w południe w RMF FM senator Wadim Tyszkiewicz.

Wadim Tyszkiewicz / Jakub Rutka / RMF FM

Jego zdaniem dzisiaj nikt nie odważy się apelować, żeby UE nie wypłacała pieniędzy z KPO, bo one są bardzo potrzebne. Najpierw trzeba przejść batalie w Senacie i Sejmie, żeby tę ustawę poprawić. Ja jestem za odrzuceniem tej ustawy w tym kształcie, w którym jest. Jeżeli będzie wniosek o odrzucenie ustawy, to zagłosuję za odrzuceniem ustawy, bo z terrorystami się nie negocjuje. Ja uważam, że to jest "szach" zrobiony przez Kaczyńskiego. Oni nie mają szczerych intencji. Oni między sobą się zagryzają i w to wciągają jeszcze opozycję. To jest niebezpieczna gra - mówił.

Prowadzący rozmowę Mariusz Piekarski przypomniał, że wczoraj komisje senackie zarekomendowały 14 poprawek. Ja znam te poprawki, one są bardzo dobre i potrzebne, ale ja nie wierzę w szczere intencje Kaczyńskiego, PiS-u, a Ziobry to już tym bardziej. Uważam, że te poprawki, które zostaną przegłosowane, zostaną w Sejmie odrzucone i ustawa przejdzie w kształcie pierwotnym - dodawał.

Czy Tyszkiewicz zgłosi wniosek o to, żeby nie głosować poprawek, tylko odrzucić ustawę i odesłać do Sejmu weto Senatu?

Ja tego wniosku nie będę składał, ale wiem, że taki wniosek będzie złożony. Ja zagłosuję za odrzuceniem ustawy w całości i - uwaga - z zastosowaniem artykułu 69., jeśli chodzi o regulamin Senatu, który mówi: jeżeli poprawki znacząco wychodzą poprzez przedmiot tej ustawy, to wtedy Senat ma prawo odrzucić ustawę i złożyć ją w nowym kształcie - podkreślał.

My musimy być uczciwi wobec swoich wyborców. Te pieniądze są Polsce potrzebne, ale nie wolno sprzedać wolności, demokracji i łamania konstytucji za to, że te pieniądze będą. Będą pół roku później, nic się wielkiego nie stanie. My chcemy tych pieniędzy, samorządy czekają na te pieniądze - zaznaczał.

Ilu samorządowców powinno kandydować do Sejmu?

Od 1989 roku największym sukcesem polski jest samorząd. To jest prawie 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów. Z radnymi to jest ponad 3 tys. To jest armia ludzi, którzy są w terenie, są blisko ludzi. Ten potencjał nigdy nie został wykorzystany podmiotowo, tylko przedmiotowo. Do tej pory partie polityczne chętnie brały na listy wyborcze znanych i dobrych samorządowców, a my chcemy wypracować swoją podmiotowość i dać wybór wyborcy. Dzisiaj tworzenie nowych list jest absurdalne, jest szkodzeniem dla kraju. My nigdy nie mówiliśmy o tworzeniu nowej listy, chcielibyśmy wystartować wspólnie, w bloku opozycyjnym. Najlepiej gdyby wszystkie partie poszły razem, ale jeśli nie pójdą razem, to może pójdą 2 (listy), może 3 i wtedy Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski jest gotów, żeby te listy wzmocnić. Wygramy wybory, jeśli w te wybory zaangażują samorządowcy - zaznaczał.

Proszę pamiętać o tym, że dzisiaj do głosu dochodzi piąta kolumna PiS-u, czyli Bezpartyjni samorządowcy. Poprzednio niewiele im zabrakło, żeby wystartować w wyborach do Sejmu, nie udało się i całe szczęście. To jest przystawka PiS-u - dodawał Wadim Tyszkiewicz.