Szymon Michałek, nowy prezydent Chorzowa będzie gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w Radiu RMF24. Michałek - wspierany przez kibiców Ruchu Chorzów - zdobył 54,67 proc. głosów, pokonując wieloletniego prezydenta Andrzeja Kotalę. Zapytamy go m.in. o to, jak zwycięża się w wyborach z poparciem kibiców.

Szymon Michałek / PAP/Michał Meissner / PAP

Słuchaj Radia RMF24>>>

Szymon Michałek - wspierany przez kibiców Ruchu Chorzów - startując z własnego komitetu zdobył 54,67 proc. głosów, pokonując wieloletniego prezydenta Andrzeja Kotalę z KWW Koalicja Obywatelska (33,92 proc.) oraz Grzegorza Krzaka z KW Prawo i Sprawiedliwość (11,41 proc.).

Jak zwycięża się w wyborach z poparciem kibiców? Co zamierza zrobić, by w Chorzowie stanął nowy stadion dla Ruchu? Czy to jest początek jego długiej politycznej przygody, czy tylko polityczny epizod?

O to w Rozmowie w południe w Radiu RMF24 zapytamy nowego prezydenta Chorzowa Szymona Michałka.

