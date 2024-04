Prawdziwy ewenement na skalę krajową. Burmistrz Mszczonowa w województwie mazowieckim rządzi nieprzerwanie od 1990 roku. W niedzielę z wynikiem ponad 53 proc. został wybrany na kolejną kadencję. Sympatycy Józefa Kurka przyznają, że nie wyobrażają sobie innego burmistrza. Z mieszkańcami Mszczonowa i z samorządowcem-rekordzistą rozmawiała dziennikarka RMF FM.

Józef Kurek / Magdalena Grajnert / RMF FM

Burmistrz Mszczonowa Józef Kurek, jest najdłużej rządzącym samorządowcem w Polsce. Funkcję burmistrza pełni nieprzerwanie od pierwszych wolnych wyborów w 1990 roku. Już dwa lata wcześniej pełnił jednak funkcję naczelnika miasta na Mazowszu.

Po pierwsze nie jestem związany z żadną partią. Po drugie, byłem wiarygodny dla mieszkańców. Po trzecie miałem bardzo dobrych radnych - wymienia Józef Kurek i dodaje - Udało nam się stworzyć najwięcej miejsc pracy na Mazowszu. Nie mówię oczywiście o największych miastach, chociaż i z nimi możemy się porównywać.

Burmistrz wymienia kolejnych inwestorów, których udało się ściągnąć do Mszczonowa i z przyznaje z dumą "to nie udało się nikomu w Polsce". Nam się udało stworzyć geotermię i jesteśmy jednym z 5-6 miast w kraju, które mają geotermię - mówi samorządowiec - Z tym, że my mamy akurat najbardziej rozbudowaną, bo (obejmuje) i ogrzewanie miasta i rekreację i oczywiście edukację - dodaje.

Kurek pytany o najbardziej palące problemy mieszkańców i wyzwania na nową kadencję, odpowiada z uśmiechem - Tak naprawdę mieszkańcom w niektórych miejscach brakuje tylko pomarańczy...

Mszczonów położony jest przy drodze ekspresowej S8. Dziś miasto na Mazowszu przyciąga turystów z całej Polski i nie tylko. Przyjezdni znajdą tu park wodny, baseny termalne oraz jeden z najgłębszych basenów do nurkowania na świecie. Jest strefa relaksu, ale jest też strefa przemysłowa, która zapewnia miejsca pracy.

Basen do nurkowania w Mszczonowie / WOJTEK RADWANSKI/AFP / East News

Bardzo dobrze, bardzo super się mieszka, bardzo jesteśmy zadowoleni - mówi dziennikarce RMF FM jedna z mieszkanek Mszczonowa. Tłumaczy, że mieszka tu od urodzenia. Nie wyobrażamy sobie, by rządził ktoś inny (niż Józef Kurek). Na ulicy był bruk, a on wszystko porobił.

Plusy? Na pewno jest bardzo dużo miejsc pracy... A minusy? Ciężko stwierdzić. Te minusy na pewno gdzieś się znajdą, ale w tym momencie nic mi nie przychodzi do głowy - mówi RMF FM inny mieszkaniec Mszczonowa.

Inni bez wahania wymieniają kolejne atuty Mszczonowa: parki, place zabaw dla dzieci, ładną infrastrukturę. Czy w Mszczonowie może być lepiej? Mieszkańcy miasta udzielają zaskakującej odpowiedzi: Na pewno zawsze można coś jeszcze poprawić, odnowić. Ale na razie... Chyba mamy wszystko.