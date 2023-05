Odnaleziono głowicę z rosyjskiej rakiety, która w grudniu ub. roku spadła w lesie pod Bydgoszczą - ujawnił w Rozmowie w południe w RMF FM szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. "Jest betonowa" - dodał nasz gość.

Szrot: Znaleziono głowicę z rakiety, która spadła pod Bydgoszczą Jakub Rutka / RMF FM

Szrot: Znaleziono głowicę z rakiety, która spadła pod Bydgoszczą

Jeśli chodzi o głowicę - została odnaleziona, jest badana przez odpowiednie instytucje. Jest szczególna, bo jest zbudowana z betonu - przekazał nam Paweł Szrot. Zakładam, że w takiej formie została zamontowana na tej rakiecie, żeby ten starszy model rakiety mógł dezorientować ukraińską obronę przeciwlotniczą - dodał szef gabinetu prezydenta. Nie było tam materiału wybuchowego - zapewnił. Ta rakieta nie może lecieć nieobciążona głowicą, więc ktoś tam zamontował taki szczyt rosyjskiej myśli technologicznej - mówił.

Dopytywany o konsekwencje personalne w związku ze sprawą rakiety, Szrot stwierdził, że w gabinecie prezydenta Andrzeja Dudy nie ma wniosków personalnych ws. dymisji generała, generałów lub ministra obrony narodowej.

Paweł Szrot dodał, że nie spodziewa się takich wniosków o dymisje. Nasz gość zauważył, że przedstawiciele rządu wprost mówią, że wobec stanowiska wygłaszanego przez prezydenta, składanie takich wniosków jest w tym momencie nieuzasadnione. Powinniśmy zamknąć ten szkodzący interesom naszej ojczyzny serial - skwitował nasz gość.

Krzysztof Berenda dopytywał swojego rozmówcę o wczorajsze spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Szrot mówił, że w głównej mierze dotyczyło ono szczytu NATO w lipcu. W związku ze sprawą rosyjskiej rakiety rozmawiano jednak także o poprawie procedur, wyciągnięciu wniosku z tej sytuacji. Szrot podkreślał, że szef MON i szef sztabu muszą ze sobą współpracować, bo tego wymaga interes naszej ojczyzny.

Nie jestem jednoosobową komisją śledczą, nie będę wydawał żadnych orzeczeń, określał żadnej winy. Powiem tylko tyle - pan prezydent zapoznał się z tym raportem (nt. rosyjskiej rakiety - przyp. red.) - dodał. To są wnioski, które pan prezydent wyciągnął, których realizacja będzie egzekwowana - zapewnił. Zaznaczył jednak, że więcej szczegółów nie może zdradzać, bo wszystko jest objęte ścisłą klauzulą informacji niejawnych.

Cała ta trudna sytuacja wskazuje na to, jak ważna jest w naszym systemie konstytucyjnym rola prezydenta i jak istotne jest, żeby był on osobą zdecydowaną i nieobawiającą się forsować własnego zdania, własnego środowiska - podkreślał Szrot. Tutaj rola prezydenta Andrzeja Dudy była rozstrzygająca dla całej sytuacji, pomogła ją wyjaśnić, wyprostować. Nie mówię, że to już jest sprawa zamknięta, ale pan prezydent stanął po stronie polskiego interesu bezpieczeństwa - dodał.

Szrot zapewniał, że "jesteśmy tak bezpieczni, jak możemy być". Nie należy się spodziewać żadnego intencjonalnego ataku na nasz kraj - przekonywał.