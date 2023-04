„Od zawsze byłem zwolennikiem jednej listy. Każdy jest zaproszony. Chciałbym, żeby zaproszenie od Donalda Tuska, Rafała Trzaskowskiego do wielkiej wspólnej listy przyjął i Szymon Hołownia, i Władysław Kosiniak-Kamysz” - tak o wspólnej liście opozycji mówił w Rozmowie w południe w RMF FM poseł PO Michał Szczerba. Według niego już najwyższy czas, by rozstrzygnąć tę kwestię.

Chciałbym, żeby wszyscy demokratyczni liderzy w Polsce widzieli, że mamy do czynienia z tzw. gigantyczną przepompownią. Te środki masowo idą na kampanię PiS-u - mówił poseł PO Michał Szczerba. Czy to kwestia NCBR, czy Partii Republikańskiej i czarnego węgla, (...) czy to inne środowiska polityczne, takie jak Solidarna Polska, która wykorzystuje chociaż Fundusz Sprawiedliwości dla finansowania kół gospodyń wiejskich. Każde z tych środowisk politycznych ma jakąś skarbonkę, fundusz wyborczy, który pochodzi ze środków publicznych - mówił.

Krzysztof Berenda dopytywał swojego gościa o ukazującą się jutro książkę "Wielkie żniwa" o aferach PiS-u, którą Michał Szczerba wydaje wspólnie z posłem Dariuszem Jońskim. Szczerba podkreślał, że to książka o tym, jak "PiS ukradł Polskę". To, co mieliśmy przez ostatnie 8 lat, to jest kradzież. Mamy do czynienia ze zjawiskiem, które nazywa się "inflacja afer", ta książka powstała po to, żeby to gdzieś nie zginęło, żeby w przyszłości nie było więcej takiego czasu - tłumaczył Szczerba. Jak dodał, w książce jest siedem rozdziałów, każdy z nich dotyczy innej afery. Mam wrażenie, że jest grupa wyborców PiS-u, która nie będzie podchodziła do tych udokumentowanych przez nas afer obojętnie - stwierdził poseł.

Dopytywany przez naszego dziennikarza, dlaczego - mimo tylu afer - Zjednoczona Prawica nadal ma najwyższe notowania w sondażach, Szczerba wskazywał na sytuację w mediach publicznych.

W ciągu 8 lat mamy do czynienia z monopolem jednej opcji w telewizji publicznej nazywanej teraz narodową. Nie każdy obywatel czy obywatelka jest odbiorczynią telewizji prywatnych, komercyjnych. Dla wielu mieszkańców - szczególnie Polski wschodniej i południowej - jedynym źródłem jest TVP. Często spotykamy się z ludźmi, którzy mówią paskami TVP - stwierdził Szczerba.