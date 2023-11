"PiS chce już pierwszego dnia wybić nowej koalicji argument jakości demokracji, obrony standardów. Chce pokazać, że ta nowa koalicja wcale taka demokratyczna nie jest" – tak prof. Sławomir Sowiński komentował w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 fakt, że Prawo i Sprawiedliwość chce, by wicemarszałkiem Sejmu została krytykowana przez opozycję Elżbieta Witek. "PiS chce od pierwszego dnia odbudowywać stary wizerunek partii prześladowanej przez elity, niesprawiedliwie traktowanej. Chce wysłać do wyborców sygnał: nie jesteście w tej nowej Polsce traktowani podmiotowo. To jest naturalna, taktyczna rozgrywka" - tłumaczył politolog.

Sławomir Sowiński / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sowiński: PiS chce odbudować wizerunek partii prześladowanej przez elity Sowiński sugerował, że PiS może ostatecznie zgłosić do Prezydium Sejmu kogoś innego niż Elżbieta Witek. Zwrócił uwagę, że rzecznik partii Jarosława Kaczyńskiego deklarował, że "na chwilę obecną" nie jest planowanie wystawienie innego kandydata. Dziś na pewno będzie to przedmiotem pewnej rozgrywki emocjonalno-symbolicznej, którą podejmuje PiS - zastrzegł. Zobacz również: B. Komorowski o J. Kaczyńskim: Nie wyciągnął wniosków z przegranych wyborów Opracowanie: Maciej Nycz