"Jako koło Polskie Sprawy w momencie, kiedy pojawiła się wojna, my wskazaliśmy i powiedzieliśmy panu premierowi, że jeśli chodzi o stabilność w kraju i bezpieczeństwo, to mogą na nas liczyć. Dobro Polski, sytuacja konieczności wyższej spowodowała, że nie chcemy przekładać bieżącej polityki, gier politycznych ponad ważniejsze sprawy" – mówiła w Rozmowie w południe w RMF FM Agnieszka Ścigaj, nowa minister w rządzie Mateusza Morawieckiego. Tłumaczyła, że przedstawiła premierowi projekt długofalowej polityki migracyjnej, który uzyskał aprobatę. Zgodziła się przyjąć stanowisko "dwa-trzy dni temu". Na uwagę, czy czuje się jako "koło zapasowe" PiS na wypadek, gdyby zbuntował się Paweł Kukiz, Ścigaj stwierdziła, że uważa się bardziej za „koło zamachowe”.

Ścigaj: Wotum nieufności wobec rządu byłoby na rękę Putinowi Piotr Szydłowski / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ścigaj: Wotum nieufności wobec rządu byłoby na rękę Putinowi

Mamy realny problem w Polsce, trzeba na niego odpowiedzieć. Wszystkie partie wskazywały na potrzebę zaprezentowania długofalowej politykę wobec uchodźców. Politykę integracyjną w obszarze zdrowia, edukacji albo rynku pracy - mówiła. Premier wielokrotnie apelował o to, że to jest temat ponad politycznymi podziałami i wszyscy się, co do tego zgodzili - zaznaczyła.

Ścigaj podkreśliła, że nie wchodzi bezpośrednio do klubu PiS. Jest między nami bardzo klarowna, czysta umowa (...) Zadeklarowaliśmy się głosować w przypadku, kiedy zostaje zagrożona jest jakaś stabilność i funkcjonowanie państwa - tłumaczyła. My tę stabilność państwa na czas wojny rozumiem tak, że zmiany w składzie rządowym czy wotum nieufności wobec całego rządu nie służyłyby, tylko byłyby na rękę Putinowi - podkreśliła.