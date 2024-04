Rząd Zimbabwe rozpoczął zakup najwyższej klasy samochodów dla ustawodawców tego kraju. W tym samym czasie prosi świat o miliardy dolarów wsparcia, aby nakarmić miliony ludzi, którym w tym roku grozi głód - napisał portal dziennika „The Standard”.

Prezydent Zimbabwe / AARON UFUMELI / PAP/EPA

Członkowie parlamentu i senatorowie zostali w minionym tygodniu poproszeni o złożenie wizyty u różnych dealerów samochodowych w Harare, aby wybrać preferowane przez siebie pojazdy. Zasugerowano Toyotę GD6, Toyotę Fortuner, Forda Rangera, Forda Everesta lub najnowszy model Isuzu.



Każdy poseł, jak informuje gazeta, ma otrzymać pojazd o wartości 60 tys. dolarów, a przewodniczący komisji parlamentarnych pojazdy o wartości 70 tys. USD.

"The Standard": Posłowie otrzymują od podatnika trzeci lub czwarty samochód

W Zgromadzeniu Narodowym Zimbabwe zasiada 210 deputowanych, a rządząca krajem Zanu-PF ma w nim większość dwóch trzecich głosów. Senatorów w tym południowoafrykańskim kraju jest 60.



Gazeta zauważa, że "dla niektórych ważniaków z Zanu-PF, którzy już wcześniej zasiadali w parlamencie, jest to prawdziwa wygrana na loterii, bo otrzymują od podatnika trzeci lub czwarty samochód".

Niektórzy parlamentarzyści są równocześnie członkami rządu i jako tacy dostali już do swojej dyspozycji luksusowe samochody, więc te z puli parlamentarnej będą dodatkowymi pojazdami w ich garażach.



To nie wszystkie przywileje prawodawców w tym ubogim afrykańskim kraju. W grudniu 2022 r. wszyscy posłowie dostali pożyczki mieszkaniowe w wysokości 40 tys. USD.



Na prezent od rządu nie narzekają też posłowie opozycji. Lider Koalicji Obywatelskiej na rzecz Zmian (CCC) Clifford Hlatywayo powiedział gazecie, że "nie ma nic złego w odebraniu pojazdu, ponieważ było to przewidziane w budżecie".

Głód grozi co najmniej czterem milionom mieszkańców

Przed kilkoma dniami prezydent Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, po ogłoszeniu suszy klęską narodową, prosił świat o 2 miliardy dolarów natychmiastowej pomocy humanitarnej.



Według ONZ, która już zadeklarowała finansowe wsparcie, co najmniej czterem milionom mieszkańców Zimbabwe grozi głód.