„To jest bardzo trudne, jednocześnie zdecydowaliśmy się na to. Paczka dla osób, które uciekły przed wojną, będzie na wiosnę. Myślę, że będzie to mniej więcej połowa czerwca” – tak o wyjątkowej, wiosennej edycji Szlachetnej Paczki powiedziała w specjalnym wydaniu Rozmowy w RMF FM Joanna Sadzik.

Wideo youtube

"To pospolite ruszenie było cudowne i to, że my zaczęliśmy działać jako Polacy w zasadzie już od pierwszych chwil, kiedy pojawili się uchodźcy wojenni na granicy. Uproszczono wszystkie procedury naprawdę bardzo szybko. Pojawiły się na granicy osoby z organizacji pozarządowych, nasi wolontariusze. Chyba jako jedna z pierwszych w Polsce - Danuta z Lubaczowa, wolontariuszka Szlachetnej Paczki, która karmiła osoby po obu stronach granicy" - tak o tym, jak Polacy pomagają uchodźcom, mówiła w specjalnym wydaniu Rozmowy w RMF FM Joanna Sadzik.

Prezes Stowarzyszenia Wiosna, organizatora Szlachetnej Paczki przyznała jednak, że jeśli chodzi o pomoc uchodźcom, to teraz najlepiej nie działać na własną rękę, tylko "dołączyć do tych, którzy już pomagają, już mają wypracowane systemy i wiedzą, co jest potrzebne".

Sadzik zdradziła, że jej stowarzyszenie otrzymuje informacje, że pomoc jest najbardziej potrzebna teraz w miejscach, gdzie zatrzymują się uchodźcy wewnętrzni z Ukrainy. Plus potrzebna jest pomoc w Polsce, ale bardziej zorganizowana: pomoc w znalezieniu mieszkania, pomoc psychologiczna, bycie z drugim człowiekiem - dodała.

Wkrótce więcej informacji.