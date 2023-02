"Oczywiście tam, gdzie propozycje rozwiązań prawnych można poprawiać, to trzeba to robić. Temu też służy Senat i bardzo dobrze, że większość opozycyjna w Senacie przyjęła poprawki" – mówiła w Rozmowie w południe w RMF FM posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska. Wczoraj Senat przyjął ustawę o Sądzie Najwyższym z kilkunastoma poprawkami.

Prowadzący rozmowę Roch Kowalski dopytywał, czy jest sens przyjmować poprawki, nawet wtedy, kiedy one i tak prawdopodobnie nie wejdą w życie.

O tym rozstrzygnie Sejm. Oczywiście KO jest za tym, że środki z KPO jak najszybciej trafiły do Polek i Polaków. Wszyscy na to czekają i my w tej sprawie nie możemy przeszkadzać. Chcemy pomagać, tylko na rozsądnych zasadach. Te ustawy sądowe wymagają poprawek. Zwrócę uwagę na to, że organ OBWE ma pewne zastrzeżenia do tego kształtu ustawy, który wyszedł z Sejmu. W związku z tym te poprawki oczywiście były niezbędne i oczywiście opozycja w Sejmie będzie te poprawki chciała przyjąć - dodawała.

Gdybyśmy się tej ustawie w Sejmie sprzeciwili, to nie byłoby praktycznie szans na to, żeby środki z KPO trafiły w tym roku do Polski. To oznaczałoby de facto, że nie byłoby szans na ich wydanie w ogóle. Oczywiście, że to są zawsze trudne decyzje, ale to są decyzje z jednej strony polityczne, ale one mają praktyczny wymiar - podkreślała Pomaska.

Pieniądze czy praworządność, co jest ważniejsze? - pytał Roch Kowalski.

Praworządność jest najwyższą wartością, stad nasze poprawki. Ja nie mam wątpliwości, że my postąpiliśmy słusznie, postąpiliśmy konstruktywnie i w tej sprawie nie zmieniamy zdania - zaznaczała.

Wpadka opozycji ws. lex Kaczyński

Roch Kowalski pytał także, jak to się stało, że opozycja przegapiła przepis tzw. lex Kaczyński w nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego.

To są rozwiązania - jak rozumiem - które nie dotyczą tylko pana Kaczyńskiego. Ale rzeczywiście my głosowaliśmy nad całością ustawy, w której były również zapisy, które wychodziły też naprzeciw oczekiwaniom społecznym - mówiła.

Pomaska nie chciała odpowiedzieć na pytanie, czyj to był błąd, ani jakie konsekwencje powinna ponieść osoba, która tego nie dopilnowała.

Nie pracuję w komisji sprawiedliwości, dlatego nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno nie powinno być tak, że ktoś, kto ma wyrok sądowy na karku, bo kłamał lub kogoś oczerniał, powinien być zwolniony z odpowiedzialności. Ja myślę, że nikomu nie przychodzi do głowy, żeby pod jedną osobę, czy przez taki przypadek, w którym ktoś chce się uchylać od odpowiedzialności po decyzji sądu, że można takie rzeczy robić. To wymaga od nas większej uwagi - zaznaczała.