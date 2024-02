"Raporty o błędach językowych przez lata robiły dużo złego. Nie chodzi o to, że kultura języka jest sprowadzona do prostej błędologii. Tam były klasyfikowane jako błędy formy, które błędami nie są – na przykład formy regionalne" - mówił w Rozmowie w południe w Radiu RMF24 polonista Maciej Makselon. "Dbajmy o język, z którego sami korzystamy, a nie poprawiajmy innych. Zauważmy, że w innych dziedzinach życia tego nie robimy" - apelował.

Maciej Makselon był gościem Radia RMF24 / Karolina Bereza, RMF FM

Jeżeli będziemy zawstydzać ludzi ze względu na to, z jakiego języka korzystają, to te osoby nie będą się chciały wypowiadać. Jeśli nie będą chciały się wypowiadać, to my jako społeczeństwo coś stracimy - stwierdził redaktor literacki.

Polonista: Dbajmy o język, z którego sami korzystajmy. Nie poprawiajmy innych