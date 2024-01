"Nie mam żadnych wątpliwości, że z pełną premedytacją została wybrana przez kierownictwo MSWiA godzina tej specjalnej, siłowej akcji, polegającej na zatrzymaniu posłów na Sejm" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 Błażej Poboży, odnosząc się do wtorkowego zatrzymania w Pałacu Prezydenckim Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Doradca prezydenta Andrzeja Dudy ujawnił ponadto, kiedy otrzymał pismo z informacją o proteście głodowym Mariusza Kamińskiego.

Błażej Poboży / Piotr Szydłowski / RMF FM

Przedstawiając swojego gościa, Piotr Salak powiedział, że Błażej Poboży to doradca prezydenta Andrzeja Dudy i były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Na pytanie, jaką jeszcze pełni funkcję, rozmówca naszego dziennikarza odpowiedział, że jest "jednym z założycieli Komitetu Obrony Więźniów Politycznych".

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Poboży ujawnił, kiedy otrzymał pismo o proteście głodowym Kamińskiego

"Mamy dziś w Polsce rządzonej przez Donalda Tuska pierwszych po 1989 roku więźniów politycznych. To nas pchnęło do decyzji o powołaniu specjalnego komitetu, Komitetu Obrony Więźniów Politycznych" - powiedział.

Błażej Poboży poinformował, że nie był w Pałacu Prezydenckim, kiedy doszło do zatrzymania przebywających tam Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Stwierdził, że nie ma żadnych wątpliwości, że "z pełną premedytacją została wybrana przez kierownictwo MSWiA godzina tej specjalnej, siłowej akcji, polegającej na zatrzymaniu posłów na Sejm".

To właśnie gość Piotra Salaka odczytał w środę pismo, w którym Mariusz Kamiński poinformował o rozpoczęciu protestu głodowego. "Minister Kamiński, urzędujący poseł na Sejm RP, były minister spraw wewnętrznych i administracji, jako więzień polityczny sięgnął po najbardziej dramatyczną formę protestu głodowego" - stwierdził gość Rozmowy w południe w RMF FM i Radiu RMF24.

Na pytanie, kiedy otrzymał to pismo, powiedział, że przed zatrzymaniem polityków PiS-u. "Przed tą interwencją (policji) w Pałacu Prezydenckim to pismo zostało zostawione. Otrzymał je jeden z naszych współpracowników, który przekazał je mi. Pisma są w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz - tak było to ustalone - przekaże w areszcie minister Kamiński, drugi egzemplarz mieliśmy my i odczytaliśmy go na specjalnie zwołanej konferencji" - powiedział.