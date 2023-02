"Liczę, że na tym posiedzeniu Sejmu ustawa ustawa zostanie przegłosowana. Dłuższa dyskusja nic tu już nie zmieni. Nieprzyjęcie tej ustawy to utrzymanie aktualnego rozwiązania, czyli, krótko mówiąc, ograniczającego możliwość stawiania wiatraków" - powiedział w Rozmowie w południe w RMF FM Piotr Müller. Rzecznik rządu podkreślił, że jest przekonany, iż w Sejmie będzie większość do uchwalenia zmian w ustawie wiatrakowej.

Piotr Müller / Piotr Szydłowski / RMF FM

Wideo youtube

Roch Kowalski pytał swojego gościa, jaką różnicę będzie miało zwiększenie odległości wiatraków od zabudowań mieszkalnych z 500 m do 700 m? Rząd skierował do Sejmu projekt z limitem 500 metrów, jakie miałby dzielić wiatrak od zabudowań, ale klub PiS odsunął wiatraki o 200 metrów dalej. Zmianę tę rząd uzasadnia ochroną mieszkańców, by wiatraki nie powstawały tuż nad ich głowami. Czy są konkretne wyliczenia, jak te 200 metrów więcej zmieni dostępność do energetyki wiatrowej?

Jest to około 12 proc. powierzchni kraju więcej, którą udostępnia się do takiej budowy wiatraków - powiedział Piotr Müller.

700 m nie powoduje, że w Polsce nie da się budować wiatraków. Niektórzy próbują taką tezę postawić, że prawie nic nie będzie można stawiać - nie jest to prawda - dodał.

Rzecznik rządu podkreślił, że w Sejmie znajdzie się większość, by przegłosować tę ustawę. Zaznaczył jednak, że w Zjednoczonej Prawicy są co prawda różnice zdań, ale nie zaszkodzi to głosowaniu.

Jaka będzie decyzja prezydenta ws. ustawy o SN?

Kolejnym tematem rozmowy była ustawa o Sądzie Najwyższym. Senat zgłosił 14 poprawek, które w większości, o ile nie wszystkie, zostaną odrzucone. Czy Prawo i Sprawiedliwość zna stanowisko prezydenta Andrzeja Dudy?

Prezydenta nie, bo on czeka na finalny projekt ustawy. (...) Ten projekt, który trafi na biurko prezydenta, będzie w formie podobnej do pierwotnej - powiedział gość Rozmowy w południe w RMF FM.

Roch Kowalski przypomniał słowa Andrzeja Dudy, który powiedział, że tej ustawy nie poprze. Piotr Müller stwierdził, że prezydent podejmuje decyzje w określonych okolicznościach, np. finansowych i geopolitycznych, co ma wpływ na podjęcie decyzji. Nie wiem, jaka ona będzie; prezydent będzie nas o tym jeszcze informował - powiedział.

"Nasze intencje są czyste"

Czy PiS liczy, że ustawa w takiej formie zadowoli Komisję Europejską?

My tej ustawy nie przyjmujemy dlatego, że jakoś mocno tego potrzebujemy z punktu widzenia wewnętrznego; ona jest związana z KPO. To pewnego rodzaju kompromis, a nie jakaś tam silna potrzeba, żeby zajmować się tą sprawą. Ona ma cały kontekst finansowy, geopolityczny, wewnątrzunijny, dlatego tego typu kompromis kładziemy na stół, sprawdzając jednocześnie rzeczywiste intencje Komisji Europejskiej - powiedział rzecznik rządu.

Z naszej strony intencje są czyste - jest położony na stole kompromis. Jeśli Komisja Europejska podejmie inną decyzję w przyszłości, to już będzie to ewidentna działalność pozamerytoryczna - dodał.