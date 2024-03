Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w Radiu RMF24 będzie europoseł Suwerennej Polski, Patryk Jaki.

Patryk Jaki / Michał Dukaczewski / RMF FM

Z naszym gościem porozmawiamy o otwartym już sporze w Zjednoczonej Prawicy. Jaki ostro krytykuje kierownictwo PiS za decyzje podjęte w poprzedniej kadencji, a politycy PiS nie pozostają mu dłużni.

W Porannej rozmowie w RMF Michał Dworczyk powiedział: "Od dłuższego czasu część polityków Suwerennej Polski - w tym Patryk Jaki - krytykuje mniej lub bardziej otwarcie działania Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli tak bardzo negatywnie oceniają to, co się dzieje w naszej formacji, tak krytycznie oceniają kierownictwo, to zastanawiam się, co jeszcze robią w Zjednoczonej Prawicy. Dzisiaj to jest rodzaj układu pasożytniczego".

Czy Suwerenna Polska, którą pod nieobecność Zbigniewa Ziobry zarządza Patryk Jaki, chce wyjść ze Zjednoczonej Prawicy? Czy Jaki zamierza kandydować na europosła z list PiS?

