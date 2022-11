"To jest jedyna ścieżka, żeby zebrać pieniądze. Jesteśmy w UE na otwartym, konkurencyjnym rynku - w sensie producentów, dostawców usług, działalności gospodarczej - w związku z tym, musimy się stosować do pewnych reguł, które wymagają, żeby projekty były opłacalne. Ponieważ ten projekt może być nieopłacalny, rząd polski musi się zwrócić o zbudowanie planu finansowania (...) O zgodę na użycie pomocy publicznej, czyli de facto zebranie od użytkowników końcowych np. stosownej opłaty co miesiąc" - tak Rozmowie w południe w RMF FM Krzysztof Kilian komentował pomysł wprowadzenia opłaty doliczanej do rachunków za prąd. Taki podatek miałby finansować projekt budowy elektrowni jądrowych.

Gościem Krzysztofa Berendy będzie Krzysztof Kilian / Bartłomiej Zborowski / PAP/EPA

Pierwszy reaktor jądrowy w 2033 roku? "Z punktu widzenia inwestycyjnego i przygotowawczego jest to możliwe"

Musimy mieć trochę więcej informacji. Tak jak wiele lat nie było żadnych informacji, tak nagle w przeciągu 10 dni zostaliśmy zasypani gradem różnych informacji, rozwiązań, pomysłów. Powinniśmy dowiedzieć się trochę więcej: na czym to będzie polegało, jak to będzie zorganizowane, jak będzie sfinansowane - tak Kilian odpowiadał na pytanie o to, czy uda się w Polsce zbudować trzy elektrownie jądrowe.

Scenariusz kreślony przez premiera Mateusza Morawieckiego zakłada start budowy w 2026 roku i zbudowanie pierwszego reaktora na północy kraju w 2033 roku. Czy ten plan jest możliwy do zrealizowania? Myślę, że z punktu widzenia inwestycyjnego i przygotowawczego - jeżeli chodzi o tę lokalizację na północy - to tak. Ta lokalizacja jest przez wiele lat przygotowywana w zakresie różnego rodzaju wymagań geologicznych, sejsmograficznych, czyli przeszła wszelkie badania i testy czy się nadaje do lokalizacji budowy elektrowni jądrowej. To jest przewaga tej lokalizacji nad innymi. Natomiast to, czy nasz rząd będzie w stanie zorganizować ten proces, to zupełnie inna sprawa. Patrząc na budowę promu w stoczni szczecińskiej, gdzie stępka stoi od sześciu czy siedmiu lat, zobaczymy - stwierdził były szef PGE. Ekspert podkreślił, że projekt budowy elektrowni jądrowej umożliwia produkcję taniej energii, ale żeby tę tanią energię wydobyć z tego paliwa, trzeba zbudować bardzo drogą konstrukcję. Ta droga konstrukcja najczęściej się nie zwraca - zauważył.

"Potrzebny konsensus"

Mariusz Piekarski pytał też swojego gościa, czy już dziś powinniśmy oczekiwać, że premier ogłosi, jaki jest plan finansowania projektów jądrowych i powiedzieć ile będzie to kosztowało Polaków w rachunkach za prąd. Budujemy wyobrażenie, że za 10-11 lat kryzys energetyczny nie będzie nas dotyczył. Owszem, być może tak będzie, jeżeli uda się przeprowadzić zapowiadane inwestycje. Ale żeby to zrobić, to najpierw trzeba uzyskać konsensus - zarówno polityczny, jak i społeczny. Rozumiem, że społeczny jest, bo ok. 70 proc. popiera rozwiązania związane z energetyką jądrową. Natomiast nie należy zapominać, że ten proces inwestycyjny będzie trwał 10-11 lat, żeby w ogóle uruchomić pierwszy blok. Po drodze mogą się zmienić dwa czy trzy rządy. Żeby nie było takiej sytuacji jak z Caracalami, że jest wielomiliardowy kontrakt zawarty i nagle przychodzi minister i mówi: "ten kontrakt mi się nie podoba".

Kilian uważa, że bardzo drogie inwestycje, które są finansowane z podatków, powinny być skonsultowane ze wszystkimi siłami politycznymi. Taka dyskusja już dawno powinna się odbyć tak, żeby nie było żadnego przedmiotu sporu. Żeby nie oskarżać się różnymi epitetami politycznymi, kto jest dobrym Polakiem czy złym. To jest akurat droga donikąd.