"Cały czas epidemia jest z nami, przypadki występują. W ostatnim czasie jest ich góra 300 dziennie, ale widzimy w Europie tendencję do zwiększania liczby zakażeń” – mówił w Rozmowie w południe w RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski. „Według krótkookresowych prognoz widzimy, że na początku lipca pewne zwiększenie, takie przejściowe do około tysiąca przypadków dziennie może nastąpić" – mówił. Rozmówca Mariusza Piekarskiego przyznał, że najczarniejsze prognozy na jesień mówią o kilkudziesięciu tysiącach przypadków zakażeń dziennie. "Czarny scenariusz mówił nawet o 30 tys. hospitalizacji" – powiedział minister zdrowia. Wyraził jednak nadzieje, że przyspieszenie zjawisk pandemicznych po wakacjach "nie będzie wymagało od nas zmiany czy zniekształceń dotyczących życia społecznego i gospodarczego".

Niedzielski: Żadnych wakacji od koronawirusa nie mamy

"W tej chwili mamy deklaracje obu największych producentów, że w najbliższym czasie zostaną dostarczone dokumenty, które będą pokazywały, że to szczepienie jest nie tylko przeciwko pierwotnej wersji wirusa, czyli tej wersji Wuhan, tylko względem wariantu Omikron. W zeszłym tygodniu miałem takie informacje między innymi z Moderny, że udało im się już takie pierwsze badania przeprowadzić, więc dokumentacja będzie prawdopodobnie składana najpóźniej w sierpniu. Taka sama deklaracja jest w gruncie rzeczy ze strony Pfizera. I jak EMA (Europejska Agencja Leków - przypis red.) zatwierdzi te badania, tę szczepionkę, to my również ją przedstawimy do możliwości korzystania" - mówił w internetowej części Rozmowy w południe w RMF minister zdrowia Adam Niedzielski.

"Ostatnio jak byliśmy na spotkaniu europejskich ministrów zdrowia to apelowaliśmy do EMA o pewnego rodzaju jednolitość jeżeli chodzi o wytyczne: o obejmowaniu poszczególnych grup wiekowych, bo w tej chwili w różnych krajach jest dopuszczenie czwartej dawki bądź dla seniorów powyżej 70. Roku życia, tu powyżej 60., i nie ma tej jednolitości, co też pewnie budzi jakieś znaki zapytania ze strony obywateli" - mówił Niedzielski. "Obaj producenci deklarują, że we wrześniu wejdziemy już z tą szczepionką, która będzie dostosowana do wariantu Omikron. I wtedy zgodnie z zaleceniami EMA będziemy wskazywali te grupy wiekowe, bądź też całą populację do tego, żeby przyjąć czwartą dawkę" - dodał minister zdrowia.

Minister zdrowia był również pytany o reformę szpitali i powołanie Agencji Rozwoju Szpitali. "Ustawa cały czas jest kamieniem milowym, który ma zostać uchwalony do końca września. Jesteśmy po konsultacjach publicznych w ramach których było bardzo dużo dyskusji i debaty, bo to jest rzeczywiście ustawa, która ma znaczenie fundamentalne absolutnie" - mówił Niedzielski. "Jest ustalenie takie, że 2024 r. nastąpi pierwsza ocena powszechna, a wcześniej w roku 2023 będzie ocena tzw. pilotażowa, która przy współpracy najprawdopodobniej z bankiem światowym, bo mamy takie zaawansowane rozmowy, będzie w formie pilotażu dla kilkunastu szpitali przeprowadzona" - dodał.