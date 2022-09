„Jeżeli pan mnie pyta, czy ja opowiedziałabym się za rządem, którego członkiem jest Jarosław Gowin, to od razu mówię - nigdy i na pewno nie. Czułabym się tak, jakbym do rządu wzięła kawałek Jarosława Kaczyńskiego. Nie wyobrażam sobie przyszłego rządu z Jarosławem Gowinem” - powiedziała w Rozmowie w południe w RMF FM Izabela Leszczyna, posłanka Platformy Obywatelskiej.

Jarosław Gowin jest konserwatywnym konserwatystą. Nie ma nic wspólnego z konserwatyzmem chadeckim, europejskim, otwartym. Gowin przez 7 lat psuł państwo polskie i nie może być dla niego miejsca w przyszłym rządzie. Nie słyszałam, żeby ktoś mówił, że na listach opozycji ma się znaleźć Jarosław Gowin. Rozmawiamy o listach z Polską 2050, Lewicą, z PSL-em, ale ważne jest też to, co powiedział Donald Tusk: my nikogo siłą na listy nie będziemy ciągnąć. Zapraszamy wszystkich, Donald Tusk od początku chce budować jedną dużą listę opozycji demokratycznej, natomiast ja nie widzę tam miejsca dla Jarosława Gowina. Wyrządził Polsce dużo krzywdy. Moi wyborcy na pewno tego by nie zrozumieli - dodała wiceprzewodnicząca PO.

Leszczyna została też zapytana o to, czy na listach wyborczych Platformy nie znajdzie się miejsce dla ludzi przeciwnych liberalizacji prawa aborcyjnego. O tym, że Platforma Obywatelska zliberalizuje przepisy dotyczące aborcji, powiedziały kobiety Platformy Obywatelskiej1,5 roku temu, wtedy, kiedy Donalda Tuska jeszcze nie było w Polsce. To jest decyzja poprzedniego zarządu i ja bardzo się cieszę, że obecny szef PO pod tą naszą decyzją się podpisuje i stał się jej orędownikiem - stwierdziła.

Platforma Obywatelska jest partią demokratyczną. Wszystkie partie mają prawo decydować o swoim programie. Jesteśmy największą partią, to jest nasze zobowiązanie wyborcze i to będziemy chcieli zrobić. Wiadomo, że mamy 25-27, a czasem więcej procent poparcia, to znaczy, że obywatelki i obywatele tego oczekują. Teraz niech inne partie odpowiedzą sobie na pytanie, czy jest im z nami po drodze, czy nie. Myślę, że w Polsce jest do zrobienia mnóstwo innych ważnych rzeczy i pewnie w tych byśmy się porozumieli z innymi opozycyjnymi partiami - zaznaczyła polityk.