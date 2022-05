„Stosunki polsko-rosyjskie na tym etapie mogą być utrzymywane na niższym szczeblu niż ambasador. Wielokrotnie w historii tak było. Amerykanie np. nie przysyłali do Polski ambasadora za czasów Jaruzelskiego. Może być chargé d’affaires. Rosyjski ambasador niech sobie już jedzie do Moskwy, wprowadza tylko zamieszanie i wykracza daleko poza rolę ambasadora, udziela kontrowersyjnych politycznych wywiadów, prowokuje, a z drugiej strony trzeba mu zapewniać ochronę. Chronimy kogoś, kto tylko rozrabia w Warszawie, do niczego to nie jest potrzebne. (…) Niech wreszcie MSZ zacznie działać” – powiedział w Rozmowie w południe w RMF FM Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej i wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.