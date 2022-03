"Wczesne prognozy, które mieliśmy, zanim konflikt się zaczął, mówiły o 4 mln uchodźców, ale to prawdopodobnie będzie więcej" - mówił w specjalnym wydaniu Rozmowy w RMF FM Rafał Kostrzyński z UNHCR Polska. Jak zauważył przedstawiciel Wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców, już dziś jest ponad 3 mln uchodźców z Ukrainy. Jego zdaniem nie można mówić, że teraz fala ta będzie mniejsza, bo sytuacja cały czas jest dynamiczna.

Rafał Kostrzyński / Rafał Guz / PAP

Wideo youtube

2, 3 czy 4 mln uchodźców to jest ogromna liczba, która dla każdego kraju stanowiłaby ogromny problem, jeżeli chodzi o zakwaterowanie tych osób i zapewnienie im odpowiedniego wsparcia - zaznaczał Rafał Kostrzyński. Odpowiedź ze strony społeczności międzynarodowej będzie konieczna, im na większą skalę będzie zakrojona, tym lepiej - podkreślał gość Krzysztofa Berendy.

Kostrzyński przyznał, że obecna sytuacja to jest katastrofa. Z tym, że nie jest to oficjalny termin stosowany przez UNHCR. Ale z ludzkiego punktu widzenia jest to dramat, jest to kilka milionów dramatów - zaznaczył.