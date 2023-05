„Obwinianie wszystkich Rosjan (za zbrodnie w Ukrainie – przypis red.) w trakcie rozmowy z Rosjaninem, który od dawna sprzeciwia się Putinowi, raczej nie jest w porządku. Co więcej, w odróżnieniu od wielu zachodnich polityków, nigdy nawet nie podawałem Putinowi ręki, a do tego już 4 stycznia 2001 roku napisałem głośny artykuł ostrzegający przed tym człowiekiem. Niezależnie od tego: wierzę w zbiorową odpowiedzialność. Ale wierzę też w indywidualną winę. A to dwie różne rzeczy. Niestety wszyscy Rosjanie, w tym ja, przez lata będą mieli problem z przywróceniem naszego miejsca w cywilizowanym świecie” – mówił Garri Kasparow, rosyjski opozycjonista i arcymistrz szachowy w Rozmowie w południe w RMF FM.