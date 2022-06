Gościem Krzysztofa Berendy w Rozmowie w południe w RMF FM będzie Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna. Od początku czerwca trwa specjalna odsłona charytatywnej akcji Szlachetna Paczka - Solidarna Paczka. Tym razem pomoc skierowana jest do tych, którzy przed wojną w Ukrainie uciekli do Polski. Porozmawiamy o tym, jak dużo rodzin potrzebuje pomocy, co jest najbardziej potrzebne i jak można jeszcze wesprzeć akcję.

Joanna Sadzik / Piotr Szydłowski / RMF FM Na rozmowę zapraszamy w poniedziałek po godz. 12 do RMF FM, radia internetowego RMF24 oraz portalu RMF24.pl. Opracowanie: Amelia Panuszko , Adam Zygiel