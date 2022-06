"Widocznie Jarosław Kaczyński uważa, że dużo jest do zrobienia, skoro porzuca stanowisko rządowe" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM prezes Porozumienia Jarosław Gowin. "Dzisiaj wystąpiłem z inicjatywą przetransferowania 400 milionów z wydatków kancelarii premiera i Kancelarii Prezydenta na rzecz rozwoju psychiatrii dziecięcej i psychiatrii młodzieży w naszym kraju" - poinformował były wicepremier, gość Rocha Kowalskiego.

Według informacji RMF FM Jarosław Kaczyński ogłosi dzisiaj swoje odejście z rządu. Partia i koalicja rządowa ma być przygotowana do nadchodzącego cyklu wyborczego, przede wszystkim do wyborów parlamentarnych. Widocznie Jarosław Kaczyński uważa, że dużo jest do zrobienia, skoro porzuca stanowisko rządowe. Nie jest to żadne zaskoczenie, on poszedł do rządu po to, żeby być rozjemcą między premierem a ministrem sprawiedliwości, tu poniósł porażkę. Chociaż oczywiście też w jego dorobku są duże osiągnięcia, na przykład ustawa o obronie ojczyzny - ocenił Gowin.

Były wicepremier pytany był również o inicjatywę, która ma pomóc w walce z problemami psychicznymi u dzieci i młodzieży. Dane są szokujące, ok 40. proc polskich uczniów cierpi na depresję, ja wiem z własnego doświadczenia, jak ciężka to jest choroba dla choroby dorosłej. Tym bardziej nie wolno dzieci, młodzieży zostawiać z tą chorobą samotnie. Dzisiaj wystąpiłem z inicjatywą przetransferowania 400 milionów z wydatków kancelarii premiera i Kancelarii Prezydenta na rzecz rozwoju psychiatrii dziecięcej i psychiatrii młodzieży w naszym kraju - poinformował Gowin.

Chcę zaznaczyć, że dzieją się również rzeczy dobre, bo ministerstwo edukacji dostrzegło problem. 1 września w polskich szkołach pojawi się wielu nowych terapeutów, psychoterapeutów, psychologów, pedagogów specjalnych. Młode pokolenie to jest skarb Polski, musimy je chronić przed tą potworną chorobą. Pandemia niewątpliwie porwała więzy pokoleniowe, rówieśnicze, bardzo ważne z punktu widzenia dobrego rozwoju psychiki dziecięcej, czy psychiki młodego człowieka. Tym bardziej potrzeba teraz wyciągnąć z tego wnioski i wyciągnąć też rękę z pomocą - podkreślił gość RMF FM.