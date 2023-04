"Jarosław Kaczyński zapowiadał, że będzie wracał do objazdu po Polsce. Zobaczymy, jak to będzie możliwe. Za chwilę mamy długi weekend, są różne kalendarzowe kwestie, które nas mogą ograniczać. Ale im bliżej rozpoczęcia kampanii, tym (będzie) więcej prezesa Kaczyńskiego, i wszystkich polityków PiS w przestrzeni publicznej" – mówił w Rozmowie w południe w RMF FM Radosław Fogiel, poseł PiS, szef sejmowej komisji spraw zagranicznych.

Pan prezes Kaczyński w sobotę miejscowość Łyse - wraz z panem premierem (Mateuszem Morawieckim) wraz z ministrem (Robertem) Telusem - ma duże spotkanie poświęcone sprawom wsi - zaznaczał.

Wszyscy widzą, że pan prezes jeszcze chodzi o kuli, jeszcze trwa rekonwalescencja po operacji kolana. Od tej operacji siada z tyłu sali sejmowej, bo jest wygodniej, niż iść z kulą aż do pierwszych ław - tłumaczył gość Krzysztofa Berendy.

Fogiel mówił, że plotki dotyczące tego, że Jarosław Kaczyński miał sepsę, są wyssane z palca. Życzyłbym każdemu takiej determinacji i siły woli, jaką ma prezes Kaczyński - dodał.

Krzysztof Berenda w Rozmowie w południe w RMF FM poruszył także temat ukraińskiego zboża. To jest rzeczywiście pewien problem. Pan minister Telus bardzo aktywnie tu działa, zarówno jeśli chodzi o Polskę, jak i relacje dwustronne z Ukrainą - mówił Fogiel.

Ten problem na pewno wymaga rozwiązania. I my zrobimy wszystko, żeby go rozwiązać i go rozwiążemy - dodawał.

Jak mówił, polski rząd działa zgodnie z regulacjami unijnymi. Jeżeli cała Unia zdejmuje cła, to cała unia zdejmuje cła, w tym Polska. Gdyby komisarz od rolnictwa podejmował jednoosobowo tę decyzję, to sytuacja byłaby zupełnie inna. (...) Dzisiaj musimy się skupić na tym, żeby to zboże przez Polskę tylko przejeżdżało, żeby nic w Polsce nie zostawało - komentował gość Krzysztofa Berendy.