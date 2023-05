"Totalnie nie wyobrażam sobie wystartować w tej chwili w rywalizacji z zawodnikami z Rosji i Białorusi. Nie ma takiej możliwości" – powiedział w Rozmowie w południe w RMF FM Paweł Fajdek lekkoatleta, pięciokrotny mistrz świata w rzucie młotem. Jak zaznaczył, nie chciałby jednak bojkotować zawodów. "Zrobię wszystko, żeby nie wystąpili" – tłumaczył.

Na dziś nie ma nikogo z tych krajów, żeby mogli myśleć o starcie w mojej konkurencji. Jest to więc o tyle dobre, że nie muszę się o to martwić. Nie trzeba jednak bojkotować zawodów. Wystarczy wprowadzić zasadę kontroli antydopingowych. Jeżeli zawodnik chce wystartować w igrzyskach, czy mistrzostwach świata, musi poddać się 10 międzynarodowym kontrolom antydopingowym. Jeżeli tego nie zrobi, nie ma prawa wystartowania. (...) Na teren, gdzie dzieją się działania wojenne, kontrola nie wjeżdża. Jeżeli chcą, muszą wyjechać z Rosji, muszę trenować poza granicami, poddawać się kontrolom - tłumaczył.

Jak dodawał, jest to do zrobienia jedną decyzją.

To jest po prostu człowieczeństwo, jeżeli mamy agresora, który nie patrzy na to wszystko, to musimy być stanowczy i nie dopuścić ich do rywalizacji. Ja rozumiem, że my nie o wszystkim wiemy. Nie wiemy o układach, które są między Rosją a władzami poszczególnych związków sportowych, czy organizacji, ale nie jest to nasza sprawa. My, jako zawodnicy, mówimy "nie". Nie spotkałem się w moim otoczeniu z kimkolwiek, kto byłby przychylny temu, żeby Rosjanie czy Białorusini mieli startować w zawodach sportowych. Jeżeli jest wojna to po prostu nie i koniec - mówił.

Prowadzący rozmowę Krzysztof Berenda pytał również o lekkoatletyczne mistrzostwa świata, które odbędą się w sierpniu w Budapeszcie. Paweł Fajdek stwierdził, że będzie celował w swój szósty złoty medal.

Jest ciężko, ale nie może być łatwo i przyjemnie, jeżeli mówimy o takiej liczbie - komentował. Wydaje mi się, że cała ta sytuacja, która na świecie występowała, czyli covidy, osłabienie, teraz są tego następstwa i kolejne choroby, przeziębienia. Nie jest to przyjemne i łatwe. My niestety musimy mocno podróżować i wiemy, że już ludzie sobie odpuścili dbanie, bo m.in. maseczek nie ma - mówił Fajdek.

Nasz mistrz w tym roku skończy 34 lata. Czy to już ostatni dzwonek na odniesienie wielkich sukcesów? Można śmiało do 40. rzucać z sukcesami - odpowiedział.