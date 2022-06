"Prawda jest taka, że rząd nie robi nam łaski, bo to rząd wywołał inflację. Rząd dzisiaj próbuje gasić pożar, który sam wywołał" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej i poseł Koalicji Obywatelskiej, Cezary Tomczyk.

Rada Ministrów planuje przedłużenie tarczy antyinflacyjnej do końca października. Prawda jest taka, że rząd nie robi nam łaski, bo to rząd wywołał inflację. I trudno by było dzisiaj zlekceważyć ten fakt, ale to jest zdecydowanie za mało - zaznaczył gość Rocha Kowalskiego.

Marek Suski kiedyś powiedział, że to nieprawda, że w całej Polsce drożeje paliwo, bo drożeje tylko na stacjach benzynowych. Mniej więcej to oddaje jakiś stan umysłu w sprawie drożyzny i tego, co się w naszym kraju dzieje. W tej sprawie można zrobić znacznie więcej - dodał poseł PO.

Tomczyk podkreślił, że "rząd dzisiaj próbuje gasić pożar, który sam wywołał". Jeżeli Orlen w pierwszym kwartale tego roku, ale tak samo spółki energetyczne, które dostarczają nam gaz i olej napędowy, mają rekordowe zyski, to wystarczy zadać sobie jedno bardzo proste pytanie, to na kim oni mają te zyski? Na Szwedach, na Holendrach, na Amerykanach? Mają je przecież na ludziach, którzy prowadzą samochód i mają swoje piece w domu. To jest główny czynnik, który dzisiaj wpływa na inflację i na wysokie ceny w Polsce, a oni nas po prostu łupią - mówił Tomczyk.

W spółkach energetycznych marże są rekordowe. Styczeń tego roku, marża grupy Lotos to jest niecałe dwa dolary na baryłce ropy. Jaka jest teraz marża grupy Lotos? 60 dolarów. To jest wzrost o trzy tysiące procent - mówił gość RMF FM.