Dokładnie dwadzieścia lat kończy dzisiaj Fundacja Anny Dymnej "Mimo wszystko". Ta organizacja od dwóch dekad wspiera osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Z tej okazji powstała specjalna piosenka. Słowa napisał Jacek Cygan, a muzykę i urodzinowy teledysk przygotował Ralph Kaminski. Na planie specjalnego teledysku był też nasz dziennikarz.

To jest prezent, żeby zrobić to jak najlepiej i oddać hołd tej Fundacji i Annie Dymnej. Robimy ponadczasowy film. Są też niesamowite spotkania z gwiazdami. Jestem zaszczycony, że Fundacja chciała ze mną współpracować. Jestem zaszczycony, że jest z nami tyle osób. Chciałem zrobić ponadczasowy film, podsumowujący 20 lat Fundacji - podkreśla w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Ralph Kaminski.

Mimo że są przeciwności, mimo że ktoś nas nie ceni, nie lubi, żyjmy, twórzmy, cieszmy się. Z takim podejściem kojarzy mi się nazwa Fundacji "Mimo wszystko". Chciałabym, żeby ta Fundacja działała do końca świata i jeden dzień dłużej. O to warto się bić. Fundacja trwa 20 lat. Ja jestem od początku w tej Fundacji, służę Ani tym, co mogę. Jeżeli jestem potrzebna Ani, jestem do dyspozycji, życzę tej Fundacji, żeby trwała, bo jest to jedna z tych Fundacji, o których istnienie warto się bić - podkreśla Irena Santor.

Jestem w Fundacji od początku jej istnienia. To są nasi przyjaciele, znam dobrze Anię, nie mogło mnie tu zabraknąć. Życzę im najlepszego - zaznacza Łukasz Waśniowski, jeden z podopiecznych Fundacji Anny Dymnej "Mimo wszystko" i jedna z twarzy tej organizacji. Właśnie pana Łukasza można zobaczyć na wielu zdjęciach promujących działania Fundacji. Zazwyczaj jest na nich obok Anny Dymnej.

Słowa od Jacka Cygana, muzyka od Ralpha Kaminskiego

26 września 2023 r. przypada 20-lecie działalności Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko". Z tej okazji Ralph Kaminski napisał muzykę i zrealizował teledysk do piosenki ze słowami Jacka Cygana "Ponad wszystko, mimo wszystko".

W nagraniu wzięli udział Mery Spolsky, Quebonafide, Jann, Lulla La Polaca, Joanna Kulig, Magdalena Cielecka, Magdalena Popławska, Krystyna Tkacz i Katarzyna Dowbor. W teledysku występuje również Irena Santor oraz Anna Dymna, a także laureaci Festiwalu Zaczarowanej Piosenki: Daria Barszczyk, Patrycja Błach, Klaudia Borczyk, Kamil Czeszel, Amelia Dubanowska, Andżelika Guściora, Aleksandra Nykiel, Szymon Prokop i Krzysztof Sałapa. Festiwal Zaczarowanej Piosenki to ogólnopolski konkurs dla uzdolnionych wokalnie osób z niepełnosprawnościami, który od 2005 r. organizuje Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko".

Producentem, reżyserem i pomysłodawcą teledysku od początku do końca jest Ralph - mówi Anna Dymna. Zaprosił do udziału w nagraniu kilku swoich znajomych artystów. Cieszył się bardzo, że nikt mu nie odmówił. To znak, że ci artyści bardzo go cenią. Ale też - być może - że znają lub właśnie poznali działania mojej fundacji i postanowili ją wspierać. Dla mnie to bardzo ważny sprawdzian. Myślę, że Ralph otwiera nam nową drogę do serc młodego pokolenia. Zresztą na planie teledysku nie było żadnych mniejszych i większych artystów, zdrowszych, ładniejszych, lepszych. Wszyscy mieliśmy po dwadzieścia lat. Patrzyliśmy w jednym kierunku. Byliśmy razem, bo chcieliśmy tak być. Pasja i zaangażowanie, w połączeniu z uśmiechem, tworzyły na planie nagrania cudowną atmosferę - opisuje Anna Dymna.

Premiera teledysku "Ponad wszystko, mimo wszystko" jest zaplanowana właśnie w dniu urodzin Fundacji, 26 września 2023 r., na oficjalnym kanale Youtube Ralpha Kaminskiego. Za produkcję teledysku odpowiada team producencki Karolina Wierzbicka i Karolina Podhorodecka POLECAM.

Historia i plany Fundacji "Mimo wszystko"

Anna Dymna zarejestrowała swoją fundację 26 września 2003 r., po to, by ratować grupę 26 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkańców schroniska w podkrakowskich Radwanowicach, które, na skutek zmiany przepisów, utraciły prawo do korzystania z warsztatów terapeutycznych finansowanych przez budżet państwa. Od tamtej pory fundacja aktorki Narodowego Starego Teatru wsparła leczenie, rehabilitację i edukację ponad 40 tysięcy osób w całej Polsce, organizuje również coroczne projekty integracyjne. Ponadto wybudowała i prowadzi dwa ośrodki terapeutyczno-rehabilitacyjne: "Dolinę Słońca" w podkrakowskich Radwanowicach i Warsztat Terapii Zajęciowej w nadbałtyckim Lubiatowie.

Najbliższym zamierzeniem Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko" jest budowa i prowadzenie ośrodka wytchnieniowego w nadbałtyckim Lubiatowie, dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich opiekunów.

Wpływy uzyskane z odtworzeń utworu trafią do podopiecznych Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko".