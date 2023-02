Gościem Rozmowy w południe w RMF FM będzie posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska, z którą porozmawiamy m.in. o przygotowaniach do jesiennych wyborów parlamentarnych. Czy powierzenie Sławomirowi Nitrasowi, jednemu z najbliższych współpracowników Rafała Trzaskowskiego kierowania obywatelską kontrolą wyborów to gest, który ma osłabić pozycję prezydenta Warszawy w PO? A może wręcz przeciwnie – Donald Tusk postanowił wyciągnąć rękę do środowiska młodych polityków skupionych wokół Trzaskowskiego? Czy obecny włodarz stolicy powinien kandydować do Sejmu, czy postać w samorządzie? To pytania, które Roch Kowalski zada swojej rozmówczyni.