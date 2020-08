"Myślę, że prezydent podczas zaprzysiężenia maseczki nie powinien mieć, dlatego że pewnie będzie przemawiał. Będzie musiał także złożyć przysięgę i raczej ta maseczka by w istotny sposób przeszkadzała" - mówił w Rozmowie w samo południe w RMF FM Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas. Podkreślił, że Andrzej Duda będzie mógł obyć się bez maski, bo będzie zachowywał "istotny dystans" od reszty. "Parlamentarzyści i zaproszeni goście tęż będą zachowywać dystans, nie tak duży jak pan prezydent, ale będą już mieli obowiązek założenia maseczek" - powiedział.

Szef GIS: Prezydent podczas zaprzysiężenia maseczki mieć nie powinien, bo pewnie będzie przemawiał Piotr Szydłowski / RMF FM

Audio POSŁUCHAJ ROZMOWY PAWŁA BALINOWSKIEGO Z JAROSŁAWEM PINKASEM Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Jarosław Pinkas podkreślił także, że "wszyscy musimy nosić maseczki, chociaż ich naprawdę nie lubimy". Czy się lubi, czy nie, to nie ma znaczenia. W tej sytuacji epidemiologicznej jest to obowiązek społeczny, by się dystansować, nosić maseczkę, myć ręce i stosować się do wszystkich zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego inspektoratu Sanitarnego - mówił.

Pinkas: PAD w czasie zaprzysiężenia będzie zachowywać bardzo istotny dystans Piotr Szydłowski / RMF FM

Paweł Balinowski pytał swojego gościa o to, czy GIS już sprawdza, czy klienci sklepów noszą maseczki. Jarosław Pinkas zapowiedział "zmasowane kontrole" zrobione wspólnie z policją, ale dodał, że "muszą one mieć odpowiedni kontekst prawny". Inspektor dodał, że liczy na to, iż już w przyszłym tygodniu zostanie uchwalone takie prawo.

Będą nowe przepisy dot. zakupów w sklepach. Brak maseczki? Pinkas: Tych klientów nie obsługujemy

Tych klientów nie obsługujemy. Mają obowiązek założyć maseczkę - tak według Głównego Inspektora Sanitarnego będą brzmieć nowe przepisy dotyczące robienia przez klientów zakupów w sklepach. Jarosław Pinkas zdradził w Rozmowie w samo południe w RMF FM szczegóły regulacji przygotowywanych przez KPRM i Ministerstwo Zdrowia. Prawo za chwileczkę się zmieni i sklepy będą miały obowiązek wymagania od osób, które robią zakupy, maseczek - stwierdził. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu takie prawo zostanie uchwalone. I będzie to obowiązek - stwierdził.

Będą nowe przepisy dot. zakupów w sklepach. Brak maseczki? Pinkas: Tych klientów nie obsługujemy Jacek Szydłowski / RMF FM

Co z osobami, które ze względów zdrowotnych nie mogą nosić maseczek? Tych przeciwskazań jest niezwykle mało - ocenił Pinkas. Jeśli ktoś je ma (...) to z całą pewnością przyłbica jest bezpieczna i takie osoby powinny być zabezpieczone, używać własnych przyłbic - powiedział gość RMF FM.

GIS: 15 sierpnia rekomendacje dot. otwarcia szkół

Do 15 sierpnia (zaprezentujemy - red.) rekomendacje GIS i MEN jeżeli chodzi o otwarcie szkół - mówił gość Pawła Balinowskiego. Cały nasz zespół epidemiologiczny w GIS (...) pracuje wspólnie z MEN, żeby to było rozsądne, możliwe do wdrożenia i żeby to było jak najszybciej i żeby było jak najmniej powodów do zadawania pytań - stwierdził. Absolutnie jesteśmy za tym, żeby dzieci rozpoczęły szkołę 1 września - ocenił Pinkas.

Pinkas: Zrobimy wszystko, żeby szczepionka na grypę była dostępna Piotr Szydłowski / RMF FM

Zabezpieczmy się dostępną szczepionką na grypę - apelował GIS w RMF FM. Będzie dostępna pewnie w połowie września. Zróbmy wszystko, by ten rok był rokiem wysokiej wyszczepialności, żeby lekarze nie mieli problemów diagnostycznych - stwierdził. Dostałem ostatnio zapewnienie od jednego z potentatów, że każdy Polak będzie miał dostęp do szczepionki, jeżeli będzie potrzebował - dodał. Zrobimy wszystko, żeby szczepionka była dostępna - zadeklarował prof. Pinkas.